Superou Brad Pitt e George Clooney: o filme com Anya Taylor-Joy que bateu recorde na Apple TV

Bula Streaming Apple TV Entre Montanhas (2025)

Quando estreou, em fevereiro de 2025, o longa conquistou a maior abertura de um filme da Apple TV até então. A marca, confirmada pela companhia ao Deadline e repercutida pelo Bloody Disgusting, ultrapassou a estreia de “Lobos”, estrelado por Brad Pitt e George Clooney. O recorde pertence àquele momento do catálogo e ajuda a dimensionar a repercussão de uma produção que reuniu duas estrelas de trajetórias recentes bastante populares.

Levi e Drasa são agentes altamente treinados enviados para torres de vigilância em lados opostos de um desfiladeiro. Sua função é impedir que uma ameaça desconhecida atravesse os limites daquele lugar. Separados pela distância e submetidos a regras rígidas, eles começam a estabelecer contato. A aproximação altera a experiência de isolamento, até que o perigo que deveriam vigiar exige uma resposta conjunta e transforma a missão numa luta pela sobrevivência.

Miles Teller, de “Top Gun: Maverick”, e Anya Taylor-Joy, de “O Gambito da Rainha”, sustentam essa passagem da distância para a parceria. Sigourney Weaver participa do elenco, acrescentando outro nome associado à ficção científica e ao suspense. A combinação interessa a quem prefere uma aventura com personagens que precisam construir confiança enquanto tentam compreender um ambiente hostil.

Scott Derrickson, diretor de “Doutor Estranho” e “O Telefone Preto”, trabalha a partir de um roteiro de Zach Dean. A indicação se apoia justamente no encontro entre gêneros: há uma missão militar, uma relação em formação e um mistério que aponta para algo maior do que os protagonistas conhecem. As duas horas e sete minutos pedem uma sessão com tempo reservado, sobretudo para acompanhar como a descoberta do outro muda a relação dos agentes com o trabalho e com o risco.