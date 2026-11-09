US$ 317 milhões e recorde da franquia: o terror de 2025 que acaba de chegar à Netflix

Bula Streaming Netflix Premonição 6: Laços de Sangue (2025)

O retorno da série produziu um resultado que ultrapassou os capítulos anteriores. O levantamento do The Numbers registra mais de US$ 317 milhões de arrecadação mundial para o sexto filme, a maior marca da franquia. O número se refere à bilheteria dos cinemas, onde a produção estreou em 2025. Sua chegada à Netflix oferece agora outra oportunidade de conhecer o episódio que renovou o interesse por uma das premissas mais reconhecíveis do terror dos anos 2000.

Stefani é uma universitária atormentada por um pesadelo recorrente. Para entender as imagens que a perseguem, ela volta para casa e procura respostas na história da própria família. Uma tragédia evitada décadas antes parece ter consequências que alcançam o presente. Quando os parentes começam a correr perigo, descobrir a ligação entre passado e presente se torna uma questão de sobrevivência.

A força dessa proposta vem de uma ameaça sem rosto. Um objeto fora do lugar, uma sequência de pequenos erros ou uma distração podem transformar uma situação comum. O espectador reconhece o mecanismo da série e passa a procurar sinais nos ambientes, tentando antecipar o que pode acontecer. A dimensão familiar acrescenta outro interesse ao jogo: as escolhas de alguém que viveu antes podem afetar pessoas que sequer conheciam aquele acontecimento.

Zach Lipovsky e Adam B. Stein dirigem o longa, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor. Kaitlyn Santa Juana assume o papel central, acompanhada por Teo Briones, Richard Harmon e Rya Kihlstedt; Tony Todd também participa do elenco. É uma escolha para quem aprecia o suspense da antecipação e não se incomoda com violência gráfica. A classificação de dezoito anos ajuda a situar o tipo de sessão, especialmente para quem chega à franquia pela primeira vez.