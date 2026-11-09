Número 1 mundial entre os filmes originais do Prime Video: o romance de 2026 que veio do Wattpad

Do Wattpad para o topo dos originais do Prime Video, “Velocidade e Paixão” estreou em 28 de outubro e liderou o ranking mundial semanal de filmes originais da plataforma. Lisa-Marie Koroll e Amin Baahmed protagonizam a adaptação do romance de Tamara Lush.
Velocidade e Paixão (2026)
A estreia colocou a produção na primeira posição do levantamento global de filmes originais do Prime Video referente à semana de 26 de outubro a 1º de novembro de 2026. O ranking é publicado pela Amazon e considera as contas que assistiram aos títulos. A liderança, portanto, tem um recorte definido: os filmes originais do serviço naquela semana. Ainda assim, é uma largada expressiva para uma adaptação que nasceu entre leitores de ficção na internet.
Sarah Jenkins é uma jovem mecânica que deseja conquistar espaço ao volante. Dante Annunziata é um piloto famoso cuja reputação foi abalada por escândalos. Os dois fingem um noivado que pode beneficiar suas carreiras, mas a proximidade produz sentimentos difíceis de separar do acordo inicial. Ela enxerga a oportunidade de correr; ele procura recuperar a imagem pública. Quando o vínculo deixa de ser apenas uma encenação, os interesses que sustentavam o plano começam a entrar em conflito.
O filme adapta o livro de Tamara Lush publicado no Wattpad, plataforma em que histórias circulam diretamente entre autores e leitores. Essa origem ajuda a situar sua proposta: um romance conduzido pela aproximação dos protagonistas, com o esporte funcionando como ambiente de convivência, competição e exposição. O diretor Sergej Moya trabalha com roteiro de Chris Silber e Malina Nwabuonwor, levando essa combinação para um longa de uma hora e quarenta e dois minutos.
Lisa-Marie Koroll e Amin Baahmed dividem a cena com Gustav Schmidt, Mišel Matičević e Lucie Heinze. Para quem gosta de romances em que um compromisso assumido por conveniência começa a escapar ao controle, a indicação tem um atrativo direto. O interesse está em observar o momento em que a dupla precisa conciliar a imagem que apresenta aos outros com o que passa a existir entre os dois.
Bastidores ligados às pistasA produção contou com apoio de Mercedes-AMG, ADAC e Pirelli, segundo a Bavaria Fiction. O título internacional é “Drive – The Pretenders”, usado na divulgação e no ranking global da Amazon.