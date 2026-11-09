Mais de 6 milhões de livros vendidos: o novo romance de Colleen Hoover está no Prime Video

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A dimensão editorial ajuda a explicar a expectativa em torno da adaptação. Publicado em 2022, o livro que deu origem ao filme ultrapassou 6 milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos e foi traduzido para 45 idiomas, segundo a divulgação oficial da Universal. A própria Colleen Hoover participa do roteiro, escrito com Lauren Levine. Vanessa Caswill assume a direção, depois de trabalhar no romance “A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista”.

Kenna retorna a uma cidade do Wyoming após passar sete anos na prisão. Sua prioridade é se aproximar da filha, criada pelos avós paternos, que não querem permitir esse reencontro. Enquanto procura trabalho e tenta reconstruir a vida, ela conhece Ledger, dono de um bar e ex-jogador de futebol americano. A atração entre os dois surge num cenário delicado: ele mantém vínculos com a família que cuida da menina. O que poderia ser um recomeço amoroso também ameaça tornar a situação mais difícil.

Essa combinação de romance e conflito familiar é o ponto de interesse da indicação. A história envolve uma mulher que precisa encontrar espaço numa comunidade marcada pelas consequências de suas escolhas. Ao mesmo tempo, os responsáveis pela criança têm razões para proteger a rotina que construíram. O encontro amoroso se desenvolve dentro desse impasse, cercado por lealdades que não desaparecem quando os personagens se aproximam.

Maika Monroe e Tyriq Withers dividem o protagonismo com um elenco que inclui Lauren Graham e Bradley Whitford. A presença de diferentes gerações importa numa trama em que o futuro de uma criança depende de adultos que carregam versões distintas do passado. Para quem acompanha as adaptações de Hoover, há a oportunidade de ver outra de suas histórias chegar à tela; para quem ainda não conhece a autora, o filme oferece um drama de reconciliação com uma situação central fácil de reconhecer.