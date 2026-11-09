US$ 200 milhões em dez dias: o terror que quebrou recordes da A24 acaba de chegar ao Disney+

Bula Streaming Disney+ Backrooms: Um Não-Lugar (2026)

A passagem da internet para o cinema rendeu uma marca incomum. Segundo a Variety, o longa alcançou US$ 212 milhões de bilheteria mundial em seus primeiros dez dias, tornando-se, naquele momento, a maior arrecadação da história da A24. A produtora, associada a títulos como “Hereditário” e “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”, encontrou um novo fenômeno num universo de corredores vazios e paredes amarelas.

A história acompanha Clark, dono de uma loja de móveis que enfrenta dificuldades e encontra uma passagem inexplicável em seu estabelecimento. Depois que ele desaparece, sua terapeuta, Mary, tenta entender o que aconteceu. A busca a aproxima de um espaço que parece familiar, mas obedece a outra lógica: salas se sucedem, os caminhos deixam de oferecer segurança e o cotidiano se transforma numa ameaça. A pergunta deixa de ser apenas onde está Clark; passa a ser como voltar.

O atrativo da premissa está na transformação de um ambiente banal em território de incerteza. Não é preciso conhecer a mitologia que circulou pela internet para compreender o medo de perder a orientação num lugar aparentemente comum. A adaptação oferece uma porta de entrada por meio de personagens e de uma procura concreta, mantendo a ideia que tornou esse universo reconhecível: a sensação de que existe algo errado numa arquitetura sem fim.

Chiwetel Ejiofor, indicado ao Oscar por “12 Anos de Escravidão”, e Renate Reinsve, premiada em Cannes por “A Pior Pessoa do Mundo”, dão ao elenco dois nomes de trajetórias bastante diferentes. A combinação entre intérpretes conhecidos e um diretor estreante tão jovem é outro motivo para conhecer o filme. É uma indicação para quem procura horror de atmosfera e estranhamento, com espaço para o desconhecido além dos sustos.