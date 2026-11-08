Quadrinho com quase 3 bilhões de visualizações vira série de romance e disputa pelo poder no Disney+

Bula Streaming Disney+ A Imperatriz se Casou Novamente (2026)

Navier governa o Império do Oriente ao lado de Sovieshu e tem uma posição construída ao longo de anos. A chegada de Rashta ao palácio altera esse equilíbrio: o imperador se apaixona pela jovem e quer romper o casamento. Diante da exigência de divórcio, Navier impõe uma condição. Ela deseja autorização para se casar novamente, agora com Heinrey, príncipe de um reino rival. A decisão faz de uma crise conjugal uma questão que alcança duas cortes.

O tamanho da expectativa tem um dado concreto. Segundo a Disney, o webtoon da NAVER que originou a adaptação acumulava perto de 3 bilhões de visualizações no anúncio de lançamento. O número pertence ao quadrinho, não à audiência da série. É uma base de leitores que ajuda a explicar por que a passagem da história para atores e cenários despertou tanta atenção.

Shin Mina interpreta Navier; Ju Jihoon vive Sovieshu; Lee Jongsuk assume Heinrey; e Lee Seyoung interpreta Rashta. O quarteto coloca em circulação desejos que têm consequências públicas. Numa corte, uma preferência afetiva pode reorganizar alianças, alterar posições e definir quem continua protegido quando a disposição do soberano muda.

A força da premissa está na condição apresentada pela imperatriz. O pedido de separação pretende decidir o destino dela, mas a resposta introduz uma negociação que o marido não controla sozinho. A partir daí, acompanhar um romance significa também observar quem tem o direito de escolher, quais escolhas são toleradas e o preço de fazê-las diante de todos.

Os quatro primeiros episódios chegaram em 3 de novembro. A programação anunciada pela Disney prevê mais dois a cada quarta-feira, de 11 a 25 de novembro. Com direção de Cho Suwon, a adaptação oferece uma indicação para quem gosta de fantasia palaciana, alianças instáveis e protagonistas obrigadas a transformar uma perda de posição em iniciativa.