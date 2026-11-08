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Choo Young-woo e Kim So-hyun conversam ao ar livre em Entre os Nossos Passos.Divulgação / Disney+
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por Bula Streaming
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A última série do diretor de Algo na Chuva está no Disney+ e faz do amor uma chance de recomeçar

O diretor de “Algo na Chuva” deixou um último romance para a televisão. Disponível no Disney+, “Entre os Nossos Passos” reúne Choo Young-woo e Kim So-hyun numa história sobre dois universitários que precisam encontrar novos caminhos quando os planos falham.

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Entre os Nossos Passos (2026)

Direção: Ahn Pan-seok
Roteiro: Min Hyo-jung
Elenco: Choo Young-woo, Kim So-hyun, Park Hyuk-kwon e Seo Jeong-yeon
Drama e romance · Coreia do Sul
Título internacional: Between Steps · 1ª temporada, 2026

Minjae teve de abandonar a natação depois que uma doença o levou a perder uma perna. Agora, dedica-se a um doutorado em robótica e tenta manter a vida sob controle. A chegada de Youjin, que procura outra direção depois da passagem pela área de moda, altera a rotina do laboratório. Ela se aproxima de maneira direta; ele teme se envolver e sofrer. Entre estudos, descobertas e desencontros, os dois começam a perceber que o futuro ainda pode surpreendê-los.

Ahn Pan-seok morreu antes da estreia, e esta é sua última série, como registrou o jornal “South China Morning Post”. O diretor havia construído uma trajetória ligada ao romance televisivo, com trabalhos como “Algo na Chuva” e “Uma Noite de Primavera”. Esse contexto dá à nova produção um interesse que vai além da reunião de um casal de protagonistas.

O ponto de partida aproxima duas experiências de mudança sem torná-las equivalentes. Minjae precisa reconstruir sua relação com o corpo, o desejo e um projeto de vida interrompido. Youjin busca uma área em que possa se reconhecer. O encontro nasce desse momento em que ambos já deixaram uma certeza para trás, mas ainda não sabem exatamente o que colocar no lugar.

O laboratório oferece uma ironia delicada para uma história de amor. É um espaço em que observar, testar e corrigir fazem parte da rotina; a intimidade exige conviver com respostas que não podem ser previstas. A formação acadêmica dos personagens não os livra da insegurança de se aproximar, nem garante que um gesto seja entendido como pretendiam.

Com roteiro de Min Hyo-jung, a produção coloca Choo Young-woo e Kim So-hyun no centro desse percurso. A indicação é para quem procura um romance interessado nas decisões que acompanham o afeto: mudar de rumo, pedir ajuda, demonstrar desejo e aceitar que a pessoa ao lado também está tentando descobrir como seguir.

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