Owen Wilson e a estrela de Pluribus se encontram na nova temporada desta comédia da Apple TV

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Pryce Cahill conhece o gosto de ter sido uma promessa. Sua carreira no golfe profissional foi interrompida duas décadas antes, o casamento acabou e o presente se resume a trabalhar numa loja de artigos esportivos. Ao encontrar Santi, um adolescente de talento incomum, ele enxerga a possibilidade de voltar ao jogo como treinador. O garoto, porém, tem conflitos próprios. Para ajudá-lo, Pryce precisará lidar com responsabilidades que não cabem numa planilha de resultados.

O atrativo dessa combinação está no tipo de parceria que ela propõe. Um homem que perdeu espaço encontra alguém que ainda precisa descobrir como ocupá-lo. A experiência pode orientar, mas também trazer frustrações e expectativas emprestadas. A promessa de um novo campeão, assim, abre uma questão mais íntima: quanto do que um mentor deseja para o outro pertence, na verdade, à sua própria história?

Wilson protagoniza e também assina a produção executiva. Ao seu redor, Peter Dager interpreta Santi, enquanto Marc Maron e Mariana Treviño integram o elenco. A chegada de Seehorn acrescenta um reencontro interessante para quem a acompanha em “Pluribus”: a atriz passa a participar de uma comédia organizada em torno de vínculos, ambição esportiva e segundas oportunidades.

Criada por Jason Keller, a série começou em 2025. A nova temporada estreou com dois episódios e tem lançamentos semanais previstos até 30 de dezembro, segundo a Apple. É uma indicação para acompanhar ao longo das semanas; quem ainda não conhece os personagens pode começar pela primeira temporada e alcançar os capítulos novos.

O golfe dá forma ao conflito, mas a pergunta que sustenta a indicação é compreensível fora de qualquer campo: o que fazer quando a versão de futuro que uma pessoa imaginou para si deixa de existir? É por essa porta que o encontro entre Pryce e Santi convida a entrar.