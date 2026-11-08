12 anos depois de True Detective, McConaughey e Harrelson voltam juntos em 8 episódios na Apple TV

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Depois de um abalo na vida da filha, Woody reúne a família e procura abrigo no rancho de Matthew, no Texas. O que poderia ser uma visita para recuperar o ânimo toma outro rumo quando a mãe do anfitrião deixa escapar uma informação antiga. Os dois amigos passam a considerar a possibilidade de serem irmãos. Enquanto Woody se empenha em esclarecer a história, Matthew enfrenta dúvidas sobre o próprio futuro, incluindo uma possível entrada na política.

Trabalhar com os nomes e a imagem pública dos protagonistas cria um jogo particular com o espectador. Reconhecemos as estrelas antes de conhecer suas versões ficcionais. Essa familiaridade é parte da comédia: a fama entra pela porta da frente, mas logo precisa dividir espaço com filhos, parentes, constrangimentos e os hábitos de quem está ficando tempo demais na casa de outra pessoa.

O reencontro tem um antecedente de enorme reconhecimento. Em 2014, McConaughey e Harrelson protagonizaram a primeira temporada de “True Detective”. Aqui, a parceria encontra outro registro, voltado à convivência e às complicações familiares. O parentesco é uma hipótese que move a ficção; a série não deve ser tomada como comprovação de que os atores sejam irmãos na vida real.

Lee Eisenberg conduz a produção, que reúne Holland Taylor como a mãe de Matthew, além de Natalie Martinez e Brittany Ishibashi. A presença de Taylor é especialmente importante para a premissa: uma lembrança da personagem basta para desorganizar certezas que os dois amigos carregaram por anos.

A temporada começou em 23 de setembro e terminou em 4 de novembro. Com os oito episódios disponíveis, é possível acompanhar toda a história sem esperar pelos lançamentos semanais. Para quem gosta de comédias em que a intimidade vira terreno de competição, o atrativo está nesse encontro entre duas estrelas dispostas a brincar com as próprias figuras públicas.