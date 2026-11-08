12 anos depois de True Detective, McConaughey e Harrelson voltam juntos em 8 episódios na Apple TV

Matthew McConaughey e Woody Harrelson voltam a dividir uma série, 12 anos depois de “True Detective”. Em “Brothers”, os atores interpretam versões fictícias de si mesmos numa comédia de oito episódios, já completa na Apple TV, sobre uma suspeita de parentesco.
Brothers (2026)
Depois de um abalo na vida da filha, Woody reúne a família e procura abrigo no rancho de Matthew, no Texas. O que poderia ser uma visita para recuperar o ânimo toma outro rumo quando a mãe do anfitrião deixa escapar uma informação antiga. Os dois amigos passam a considerar a possibilidade de serem irmãos. Enquanto Woody se empenha em esclarecer a história, Matthew enfrenta dúvidas sobre o próprio futuro, incluindo uma possível entrada na política.
Trabalhar com os nomes e a imagem pública dos protagonistas cria um jogo particular com o espectador. Reconhecemos as estrelas antes de conhecer suas versões ficcionais. Essa familiaridade é parte da comédia: a fama entra pela porta da frente, mas logo precisa dividir espaço com filhos, parentes, constrangimentos e os hábitos de quem está ficando tempo demais na casa de outra pessoa.
O reencontro tem um antecedente de enorme reconhecimento. Em 2014, McConaughey e Harrelson protagonizaram a primeira temporada de “True Detective”. Aqui, a parceria encontra outro registro, voltado à convivência e às complicações familiares. O parentesco é uma hipótese que move a ficção; a série não deve ser tomada como comprovação de que os atores sejam irmãos na vida real.
Lee Eisenberg conduz a produção, que reúne Holland Taylor como a mãe de Matthew, além de Natalie Martinez e Brittany Ishibashi. A presença de Taylor é especialmente importante para a premissa: uma lembrança da personagem basta para desorganizar certezas que os dois amigos carregaram por anos.
A temporada começou em 23 de setembro e terminou em 4 de novembro. Com os oito episódios disponíveis, é possível acompanhar toda a história sem esperar pelos lançamentos semanais. Para quem gosta de comédias em que a intimidade vira terreno de competição, o atrativo está nesse encontro entre duas estrelas dispostas a brincar com as próprias figuras públicas.