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Participante de A Pousada Bizarra do Kian84 em um cenário de neve.Divulgação / Netflix
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por Bula Streaming
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Um anfitrião premiado e estrelas do K-pop na neve: o reality da Netflix que transforma férias em aventura

Na segunda temporada de “A Pousada Bizarra do Kian84”, a hospitalidade ganha um cenário de inverno na Netflix. Premiado pelo trabalho na primeira edição, o anfitrião recebe uma nova equipe, com Lee Jun-ho, Kazuha e Kim Yeon-koung, para lidar com hóspedes e imprevistos.

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A Pousada Bizarra do Kian84 (2025)

Criação: Lee So-min, Kim Ji-hyun e Jung Hyo-min
Reality de convivência e variedades · Coreia do Sul
Temporada indicada: 2ª, lançada em setembro de 2026 · 10 episódios
Participantes fixos: Kian84, Kim Yeon-koung, Lee Jun-ho e Kazuha
Classificação no Brasil: A12

Administrar uma hospedagem exige organizar refeições, acomodar visitantes e resolver problemas antes que eles estraguem a viagem. O anfitrião acrescenta a essa lista ideias que tornam tudo menos previsível. Nas montanhas de Daegwallyeong, em pleno inverno sul-coreano, sua segunda pousada recebe hóspedes que precisarão entrar no espírito da experiência. A equipe de celebridades também tem de descobrir como fazer aquele lugar funcionar.

O elenco é um dos motivos para prestar atenção à temporada. Lee Jun-ho, do 2PM, e Kazuha, do LE SSERAFIM, se juntam à ex-jogadora de vôlei Kim Yeon-koung e a Kian84. A mudança reúne pessoas conhecidas por atividades muito diferentes em um trabalho compartilhado, no qual atender hóspedes e conviver passa a ocupar o primeiro plano.

Como programa de variedades, a proposta encontra material nas tarefas e nas reações de quem tenta executá-las. A hospedagem funciona como ponto de encontro entre visitantes e funcionários temporários, e o temperamento inventivo do dono participa das dificuldades. O convite é acompanhar a organização de uma rotina que precisa se ajustar às pessoas e a um espaço concebido para surpreendê-las.

A nova fase chegou à Netflix em setembro de 2026, com dez episódios. Ela troca o ambiente insular da primeira temporada por uma paisagem de inverno e apresenta outra formação da equipe. Jin, do BTS, e Ji Ye-eun participaram da edição anterior; agora, os parceiros do anfitrião são os três nomes anunciados para a pousada nas montanhas. A distinção ajuda quem deseja acompanhar especificamente os artistas da temporada recente.

O reconhecimento que sustenta a indicação é individual e tem data: Kian84 venceu o prêmio de melhor artista masculino de entretenimento na quarta edição do Blue Dragon Series Awards, em 2025, por sua participação na primeira temporada. A segunda permite reencontrar esse anfitrião em outra situação, cercado por novos colegas. É uma opção para quem se interessa pelo humor da convivência, pelas diferenças de personalidade e pelo trabalho necessário para que uma aventura coletiva dê certo.

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