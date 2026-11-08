12 Emmys e uma última temporada: o reality da Netflix que faz da autoestima um recomeço

Bula Streaming Netflix Queer Eye (2018)

Cinco especialistas chegam à vida de moradores de Washington, D.C., para trabalhar aspectos que costumam ficar em segundo plano quando a rotina toma conta. Alimentação, roupas, cuidados pessoais, relações e o espaço doméstico entram na mesma conversa. Cada participante tem uma história e um motivo para precisar de ajuda; o trabalho da equipe parte dessas circunstâncias para propor mudanças que possam continuar depois da despedida.

Antoni Porowski se dedica à comida e à bebida; Tan France, ao estilo; Jonathan Van Ness, aos cuidados pessoais. Jeremiah Brent assume o design de interiores, e Karamo Brown trabalha a dimensão cultural e pessoal das transformações. A divisão das tarefas oferece diferentes portas de entrada para questões que raramente se limitam ao guarda-roupa ou à decoração.

É justamente a relação entre os gestos concretos e a maneira de se enxergar que torna o formato atraente. Preparar uma refeição, experimentar uma roupa ou reorganizar um ambiente pode ser a oportunidade de perceber uma necessidade esquecida. O interesse está em acompanhar como a intervenção se relaciona com a história de quem a recebe, sem exigir que todo recomeço tenha a mesma aparência.

A décima temporada, lançada em janeiro de 2026, foi anunciada pela Netflix como a última. O elenco se reúne na capital americana para acompanhar cinco novos protagonistas e também celebrar o percurso do programa. A despedida acrescenta uma camada de interesse às intervenções: cada mudança precisa fazer sentido para a vida de quem fica, depois que os especialistas encerram sua participação.

A Television Academy registra 12 vitórias do programa no Emmy. Entre elas está o prêmio de reality estruturado de 2025, relativo à fase anterior à despedida. Esse histórico pertence ao conjunto da produção, e não exclusivamente à temporada final. A indicação interessa a quem gosta de histórias de transformação contadas por meio de tarefas reconhecíveis, nas quais o resultado mais importante precisa continuar existindo quando a equipe já foi embora.