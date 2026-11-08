Bloquear é muito grave

Cruzou com o amigo na rua. O cara fingiu que não viu, não cumprimentou. O sujeito correu atrás do amigo.

— Ei, o que houve? Não me reconhece mais?

— Eu não falo mais contigo. Você me bloqueou no Facebook. Não posso mais comentar os seus posts!

— Só por isso?

— Bloquear um amigo é muito grave!

— Calma! Fica tranquilo. Eu posso te desbloquear e tudo bem.

— Não é assim que funciona.

— Pô, mas eu nem lembrava mais que tinha feito isso.

— Mas eu lembro! Eu achei isso uma afronta! Então eu sou seu amigo na vida real, mas nas redes sociais você me acha um merda?

— Imagina… não tem nada a ver… Tudo bem, eu admito, eu fiquei chateado com um comentário seu e achei melhor dar um tempo.

— Então você lembra, não é?

— Tá, eu lembro. Foi mal! Você estava postando um monte de fake news, eu fiquei irritado, bloqueei.

— Você também postou um monte de fake news sobre o meu candidato!

— No meu caso, as denúncias eram verdadeiras!

— As minhas também!

— Tá, foi mal, eu bloqueei num impulso, sabe como é, em época de eleição, a gente fica com os nervos à flor da pele.

— Eu sou seu amigo, bloquear amigo, nem por impulso! Por que você não me xingou, não me mandou tomar no rabo?

— Porque eu não queria partir pra ignorância. Fica calmo, é só uma rede social, não tem tanta importância assim…

— Pois fique sabendo que eu te bloqueei em todas as redes sociais!

— Espera aí! Retaliação é sacanagem! Isso é sério! Em todas as redes?

— Ué, você não disse que rede social não tem importância?

— Olha, vamos conversar… Eu vou te desbloquear e…

— Nem adianta tentar!

— Então é uma declaração de guerra?

— Sim! Pra mim foi como se você cruzasse na rua e fingisse que não me viu só pra não me cumprimentar.

— Porra, foi justamente o que você fez comigo agorinha mesmo!

— Mas fiz porque você mereceu!

— Ah, vai tomar no rabo!

— Calma, também não precisa partir pra ignorância!