Top 10 em 35 países: o romance sobrenatural de 12 episódios para descobrir no Prime Video

Bula Streaming Prime Video A Fada e o Pastor (2025)

Em julho de 2025, a série alcançou o terceiro lugar no ranking global de programas de televisão do Prime Video. A Dexter também registrou a liderança em oito países. Esses indicadores medem posições nas listas de popularidade, e não o total de pessoas que assistiram. Ainda assim, mostram a circulação internacional de uma produção que combina romance juvenil com tradições sobrenaturais coreanas.

Durante o dia, Seong-a é uma estudante. Fora da escola, leva outra vida como xamã, atendendo pessoas que procuram respostas para seus problemas. Essa rotina muda quando ela conhece Gyeon-u, um rapaz cercado por acontecimentos infelizes. A atração vem acompanhada de uma percepção assustadora: a vida dele corre perigo.

Seong-a decide tentar impedir a morte que prevê para o garoto. Para isso, precisa conciliar a convivência escolar com um conhecimento que seus colegas não compartilham. A aproximação entre os dois acontece sob essa pressão: gostar de alguém também significa procurar uma maneira de protegê-lo de forças que não obedecem às regras do cotidiano.

Adaptado de um webtoon de Ahn Su-min, o projeto tem direção de Kim Yong-wan e roteiro de Yang Ji-hoon. Cho Yi-hyun interpreta a estudante e xamã; Choo Young-woo vive o jovem que ela tenta salvar. A dupla dá forma ao contraste central da história: uma adolescente com responsabilidades incomuns diante de um rapaz que aprendeu a esperar o pior.

A presença dos fantasmas altera o sentido dos encontros e desencontros do romance. Uma preocupação aparentemente exagerada pode ter uma razão que a outra pessoa desconhece. É nesse descompasso que a proposta encontra espaço para humor, insegurança e cuidado, sem abandonar a ameaça anunciada desde o início.

Os 12 episódios estão disponíveis no Prime Video. Para quem gosta de romances com uma ideia fantástica bem definida, o interesse está em acompanhar como os personagens negociam duas necessidades que nem sempre combinam: viver uma experiência comum da adolescência e lidar com um risco que parece já ter sido determinado. A temporada oferece esse percurso completo para uma maratona.