Discover
Filmes
Mario Casas em cena de O Segredo do Ourives, romance dirigido por Olga Osorio.Divulgação
Filmes
por Bula Streaming
Bula Streaming

Vencedor do Goya, Mario Casas se une à estrela de Berlim em romance de 99 minutos no streaming

Mario Casas, vencedor do Goya de melhor ator, contracena com Michelle Jenner, de “Berlim”, em “O Segredo do Ourives”. Disponível no Looke, o romance espanhol de 2025 adapta Elia Barceló e leva um artesão de volta à cidade onde viveu um amor que ainda determina suas escolhas.

Bula StreamingLooke

O Segredo do Ourives (2025)

Direção e roteiro: Olga Osorio
Duração: 1h39 · Classificação: 14 anos
Elenco: Mario Casas, Michelle Jenner, Zoe Bonafonte e Enzo Oliver

Juan Pablo está prestes a viajar a Nova York para expor seu trabalho. É 1999, e a carreira de ourives parece ter encontrado um destino preciso. Antes de seguir para a exposição, ele decide passar pela cidade natal. O desvio o aproxima da lembrança de Celia, uma costureira com quem viveu uma relação muitos anos antes. A diferença de idade e o momento em que se conheceram pesam sobre aquela história. Voltar ao mesmo lugar reabre a possibilidade de compreendê-la.

A diretora e roteirista Olga Osorio adapta o romance de Elia Barceló com uma pergunta que dá ao reencontro sua dimensão fantástica. Se fosse possível alcançar o passado, o que ainda poderia ser mudado? O filme atravessa diferentes momentos do século 20 para explorar essa vontade. Um encontro passa a carregar tanto a surpresa de acontecer quanto a experiência de alguém que já conhece a ausência que virá depois.

O trabalho dos protagonistas ajuda a tornar concreta essa relação com o tempo. Juan Pablo cria objetos feitos para durar. Celia trabalha com roupas, medidas e corpos que se transformam. A aproximação entre um ourives e uma costureira permite olhar para o romance também por aquilo que as mãos conseguem fazer. Nos dois ofícios, existe o desejo de dar forma a algo que outra pessoa possa levar consigo.

Casas e Jenner dividem o elenco com Zoe Bonafonte e Enzo Oliver. Para quem acompanha o ator em suspenses, a oportunidade está em vê-lo sustentar um personagem que retorna à própria juventude movido pela saudade. A presença de Jenner dá rosto à mulher que a memória dele preservou. O interesse do encontro está justamente na distância entre recordar alguém e voltar a estar diante dessa pessoa.

Com 99 minutos, a adaptação cabe numa sessão dedicada a romances de época com um componente fantástico. A passagem entre anos pede atenção a pequenos indícios, mas a questão afetiva permanece próxima. Juan Pablo pode planejar a viagem, organizar a exposição e trabalhar cuidadosamente uma peça. O encontro que o faz interromper esse percurso envolve outra pessoa, com desejos e lembranças próprios.

O Goya de Mario CasasMario Casas recebeu o Goya de melhor ator em 2021 por “No matarás”. O prêmio pertence à trajetória do protagonista. No Brasil, este romance está disponível no Looke e no canal Looke dentro do Prime Video, que tem assinatura própria.

Bula Streaming

Bula Streaming

Leia Também
Amor Possível

Ganhou o Grande Prêmio do Júri em Veneza e é a aposta da Coreia do Sul para o Oscar 2027. Hoje, o drama estreia na Netflix

Backrooms: Um Não-Lugar

Aos 16 anos, ele fez um curta para o YouTube. O terror que nasceu dali passou de US$ 400 milhões e chegou ao Disney+

O Ouro do Mal

Um livro de 1884 virou o faroeste do Prime Video que ganhou dois prêmios no Festival de Almería