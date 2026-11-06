Vencedor do Goya, Mario Casas se une à estrela de Berlim em romance de 99 minutos no streaming

Bula Streaming Looke O Segredo do Ourives (2025)

Juan Pablo está prestes a viajar a Nova York para expor seu trabalho. É 1999, e a carreira de ourives parece ter encontrado um destino preciso. Antes de seguir para a exposição, ele decide passar pela cidade natal. O desvio o aproxima da lembrança de Celia, uma costureira com quem viveu uma relação muitos anos antes. A diferença de idade e o momento em que se conheceram pesam sobre aquela história. Voltar ao mesmo lugar reabre a possibilidade de compreendê-la.

A diretora e roteirista Olga Osorio adapta o romance de Elia Barceló com uma pergunta que dá ao reencontro sua dimensão fantástica. Se fosse possível alcançar o passado, o que ainda poderia ser mudado? O filme atravessa diferentes momentos do século 20 para explorar essa vontade. Um encontro passa a carregar tanto a surpresa de acontecer quanto a experiência de alguém que já conhece a ausência que virá depois.

O trabalho dos protagonistas ajuda a tornar concreta essa relação com o tempo. Juan Pablo cria objetos feitos para durar. Celia trabalha com roupas, medidas e corpos que se transformam. A aproximação entre um ourives e uma costureira permite olhar para o romance também por aquilo que as mãos conseguem fazer. Nos dois ofícios, existe o desejo de dar forma a algo que outra pessoa possa levar consigo.

Casas e Jenner dividem o elenco com Zoe Bonafonte e Enzo Oliver. Para quem acompanha o ator em suspenses, a oportunidade está em vê-lo sustentar um personagem que retorna à própria juventude movido pela saudade. A presença de Jenner dá rosto à mulher que a memória dele preservou. O interesse do encontro está justamente na distância entre recordar alguém e voltar a estar diante dessa pessoa.

Com 99 minutos, a adaptação cabe numa sessão dedicada a romances de época com um componente fantástico. A passagem entre anos pede atenção a pequenos indícios, mas a questão afetiva permanece próxima. Juan Pablo pode planejar a viagem, organizar a exposição e trabalhar cuidadosamente uma peça. O encontro que o faz interromper esse percurso envolve outra pessoa, com desejos e lembranças próprios.