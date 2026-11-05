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O Tesouro de SarahDivulgação / Amazon MGM Studios
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por Bula Streaming
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A menina negra que encontrou petróleo e fez fortuna: a história real que virou filme no Prime Video

Uma descoberta de petróleo mudou o destino de Sarah Rector ainda na infância. “O Tesouro de Sarah”, no Prime Video, leva essa trajetória às telas com Naya Desir-Johnson e Zachary Levi, num drama sobre riqueza, família e a disputa pelo direito de decidir o próprio futuro.

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O Tesouro de Sarah (2025)

Direção: Cyrus Nowrasteh
Roteiro: Betsy Giffen Nowrasteh e Cyrus Nowrasteh
Duração: 1h43 · Classificação: 12 anos
Elenco: Naya Desir-Johnson, Zachary Levi, Sonequa Martin-Green, Kenric Green, Garret Dillahunt e Mel Rodriguez

No início do século 20, uma menina negra que vive em Oklahoma acredita que o terreno destinado a ela esconde uma reserva de petróleo. Quando a possibilidade de exploração se confirma, surgem oportunidades e interessados no controle da propriedade. Sarah precisa contar com a família e com aliados para enfrentar a pressão de homens que enxergam a terra como um negócio muito maior do que sua proprietária.

A história chama atenção pela posição de sua protagonista. Uma criança se torna o centro de uma disputa econômica num ambiente marcado pelo racismo e por relações de poder profundamente desiguais. A descoberta pode transformar a vida da família, mas também cria uma pergunta que sustenta o drama: quem terá autoridade para decidir o destino daquela riqueza?

Naya Desir-Johnson interpreta Sarah, enquanto Sonequa Martin-Green e Kenric Green dão rosto aos pais da menina. Zachary Levi integra o elenco como Bert, ligado à exploração do petróleo. A presença familiar é importante para a indicação porque mantém a disputa próxima de seus efeitos cotidianos. A fortuna em jogo envolve proteção, confiança e a possibilidade de não depender de quem pretende negociar em nome da criança.

Dirigido por Cyrus Nowrasteh, o longa oferece uma porta de entrada para conhecer uma trajetória histórica pouco lembrada fora dos Estados Unidos. A descoberta é extraordinária, mas o interesse do filme também está no que ela torna visível: a distância entre possuir um bem e conseguir exercer poder sobre ele. Para quem procura um drama de época inspirado em pessoas reais, esse é o motivo mais forte para dar atenção à produção.

Uma vida além do filmeSarah Rector foi uma pessoa real e tornou-se conhecida pela riqueza proveniente do petróleo em suas terras. A produção é uma dramatização dessa trajetória; seus diálogos e conflitos devem ser entendidos como construção cinematográfica, e não como registro literal de todos os acontecimentos.

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