A menina negra que encontrou petróleo e fez fortuna: a história real que virou filme no Prime Video

Bula Streaming Prime Video O Tesouro de Sarah (2025)

No início do século 20, uma menina negra que vive em Oklahoma acredita que o terreno destinado a ela esconde uma reserva de petróleo. Quando a possibilidade de exploração se confirma, surgem oportunidades e interessados no controle da propriedade. Sarah precisa contar com a família e com aliados para enfrentar a pressão de homens que enxergam a terra como um negócio muito maior do que sua proprietária.

A história chama atenção pela posição de sua protagonista. Uma criança se torna o centro de uma disputa econômica num ambiente marcado pelo racismo e por relações de poder profundamente desiguais. A descoberta pode transformar a vida da família, mas também cria uma pergunta que sustenta o drama: quem terá autoridade para decidir o destino daquela riqueza?

Naya Desir-Johnson interpreta Sarah, enquanto Sonequa Martin-Green e Kenric Green dão rosto aos pais da menina. Zachary Levi integra o elenco como Bert, ligado à exploração do petróleo. A presença familiar é importante para a indicação porque mantém a disputa próxima de seus efeitos cotidianos. A fortuna em jogo envolve proteção, confiança e a possibilidade de não depender de quem pretende negociar em nome da criança.

Dirigido por Cyrus Nowrasteh, o longa oferece uma porta de entrada para conhecer uma trajetória histórica pouco lembrada fora dos Estados Unidos. A descoberta é extraordinária, mas o interesse do filme também está no que ela torna visível: a distância entre possuir um bem e conseguir exercer poder sobre ele. Para quem procura um drama de época inspirado em pessoas reais, esse é o motivo mais forte para dar atenção à produção.