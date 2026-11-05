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O Mapa Que Me Leva Ate VoceDivulgação / Amazon Content Services
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O diretor de Querido John reúne estrelas de Outer Banks e Riverdale em romance no Prime Video

O diretor de “Querido John”, Lasse Hallström, reúne Madelyn Cline e KJ Apa em “O Mapa Que Me Leva Até Você”, no Prime Video. A adaptação do romance de J. P. Monninger combina viagem pela Europa, escolhas de juventude e um encontro capaz de mudar planos antigos.

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O Mapa Que Me Leva Até Você (2025)

Direção: Lasse Hallström
Roteiro: Les Bohem e Vera Herbert
Duração: 1h36 · Classificação: 14 anos
Elenco: Madelyn Cline, KJ Apa, Sofia Wylie, Madison Thompson, Orlando Norman e Josh Lucas

Heather embarca em uma viagem pela Europa com as amigas antes de começar a vida profissional que planejou. No caminho, conhece Jack, um rapaz cuja relação com o futuro é muito menos organizada. A aproximação altera o itinerário e dá à viagem um significado inesperado. Entre o compromisso com o que deixou em casa e a vontade de prolongar o encontro, ela precisa decidir quanto espaço pode abrir para o imprevisto.

A escolha de Hallström dá uma pista importante sobre a proposta. O cineasta também dirigiu “Um Porto Seguro” e construiu parte de sua trajetória em histórias nas quais o afeto exige uma mudança de perspectiva. Aqui, a viagem oferece um intervalo entre a segurança dos planos e a dificuldade de admitir que os desejos podem mudar antes de serem realizados.

Madelyn Cline, de “Outer Banks”, e KJ Apa, de “Riverdale”, levam para o casal uma familiaridade com o público das séries. O encontro dos dois é o principal chamariz para quem acompanha suas carreiras. Sofia Wylie e Madison Thompson completam o círculo de amizade da protagonista, importante para que a decisão de Heather não se reduza ao simples abandono de tudo por um desconhecido.

Há um prazer específico nesse tipo de romance: acompanhar uma relação enquanto os personagens ainda não sabem o lugar que ela ocupará em suas vidas. Os deslocamentos, as conversas e a distância de casa criam as condições para essa descoberta. A indicação funciona especialmente para quem procura uma história sentimental de duração enxuta, com paisagens europeias e atenção às dúvidas de quem está começando a vida adulta.

Da página para a telaO filme adapta o livro homônimo de J. P. Monninger, com roteiro de Les Bohem e Vera Herbert. A origem literária ajuda a situar a proposta: um romance de viagem em que a aproximação amorosa desafia um futuro aparentemente decidido.

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