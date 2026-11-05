Rose Byrne conquistou Berlim e o Globo de Ouro com este filme da A24 que está no Telecine

Bula Streaming Telecine Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria (2025)

Linda trabalha como terapeuta, mas precisa administrar uma rotina que ameaça ultrapassar sua capacidade de reação. A filha enfrenta uma doença, o marido está ausente e os pacientes continuam exigindo atenção. Quando um problema no apartamento a obriga a procurar abrigo temporário, até a ideia de voltar para casa deixa de oferecer descanso. Seu próprio terapeuta tampouco representa uma fonte simples de acolhimento. Cada tentativa de resolver uma urgência parece abrir espaço para a próxima.

Rose Byrne sustenta essa sucessão de pressões sem transformar a personagem numa imagem idealizada de resistência. O interesse está nas reações que escapam à expectativa de controle: irritação, medo, impaciência e tentativas de continuar trabalhando. Linda precisa ouvir os outros enquanto encontra cada vez menos espaço para ser ouvida. Essa contradição aproxima o drama profissional da experiência de cuidar de alguém.

Mary Bronstein escreveu e dirigiu o longa, lançado internacionalmente em 2025. A presença de Conan O’Brien como terapeuta participa de um humor que nasce do desconforto entre as pessoas. O filme aproxima situações reconhecíveis de uma experiência cada vez mais angustiante, permitindo que o absurdo apareça dentro da rotina. Para o espectador, a tensão vem de acompanhar uma mulher que precisa responder a demandas incompatíveis, quase sem tempo para organizá-las.

A trajetória nas premiações oferece uma razão concreta para descobrir o trabalho de Byrne. Em 2025, o júri do Festival de Berlim lhe concedeu o Urso de Prata de melhor atuação principal. Em janeiro de 2026, ela venceu o Globo de Ouro de atriz em filme de comédia ou musical pelo mesmo papel. São reconhecimentos de duas instituições diferentes para uma interpretação que conduz a experiência do começo ao fim. Vale a sessão para quem procura um drama de atuação intensa, com humor ácido e atenção às contradições de uma personagem sob pressão.