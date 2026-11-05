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Rose Byrne em Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te ChutariaDivulgação / A24
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por Bula Streaming
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Rose Byrne conquistou Berlim e o Globo de Ouro com este filme da A24 que está no Telecine

Um Urso de Prata em Berlim e um Globo de Ouro reconheceram a atuação de Rose Byrne em “Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria”. Disponível no Telecine, o filme de Mary Bronstein combina tensão psicológica e humor desconfortável, com Conan O’Brien e A$AP Rocky no elenco.

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Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria (2025)

Direção e roteiro: Mary Bronstein
Duração: 1h49 na versão Telecine · Classificação: 16 anos
Elenco: Rose Byrne, Conan O’Brien, A$AP Rocky, Danielle Macdonald e Delaney Quinn

Linda trabalha como terapeuta, mas precisa administrar uma rotina que ameaça ultrapassar sua capacidade de reação. A filha enfrenta uma doença, o marido está ausente e os pacientes continuam exigindo atenção. Quando um problema no apartamento a obriga a procurar abrigo temporário, até a ideia de voltar para casa deixa de oferecer descanso. Seu próprio terapeuta tampouco representa uma fonte simples de acolhimento. Cada tentativa de resolver uma urgência parece abrir espaço para a próxima.

Rose Byrne sustenta essa sucessão de pressões sem transformar a personagem numa imagem idealizada de resistência. O interesse está nas reações que escapam à expectativa de controle: irritação, medo, impaciência e tentativas de continuar trabalhando. Linda precisa ouvir os outros enquanto encontra cada vez menos espaço para ser ouvida. Essa contradição aproxima o drama profissional da experiência de cuidar de alguém.

Mary Bronstein escreveu e dirigiu o longa, lançado internacionalmente em 2025. A presença de Conan O’Brien como terapeuta participa de um humor que nasce do desconforto entre as pessoas. O filme aproxima situações reconhecíveis de uma experiência cada vez mais angustiante, permitindo que o absurdo apareça dentro da rotina. Para o espectador, a tensão vem de acompanhar uma mulher que precisa responder a demandas incompatíveis, quase sem tempo para organizá-las.

A trajetória nas premiações oferece uma razão concreta para descobrir o trabalho de Byrne. Em 2025, o júri do Festival de Berlim lhe concedeu o Urso de Prata de melhor atuação principal. Em janeiro de 2026, ela venceu o Globo de Ouro de atriz em filme de comédia ou musical pelo mesmo papel. São reconhecimentos de duas instituições diferentes para uma interpretação que conduz a experiência do começo ao fim. Vale a sessão para quem procura um drama de atuação intensa, com humor ácido e atenção às contradições de uma personagem sob pressão.

Onde assistir no BrasilO filme está disponível por assinatura no Telecine, acessível pelo Globoplay e pelo canal Telecine dentro do Prime Video. É necessário um pacote que inclua o serviço; a assinatura básica do Prime Video não dá acesso ao canal.

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