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Tom Hiddleston em A Vida de ChuckDivulgação / Diamond Films
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por Bula Streaming
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O filme de Stephen King que superou Anora no voto popular em Toronto está no Prime Video

Tom Hiddleston protagoniza “A Vida de Chuck”, adaptação de Stephen King que venceu o prêmio do público de Toronto em 2024, à frente de “Emilia Pérez” e “Anora”. No Prime Video, o filme de Mike Flanagan reúne fantasia, música e um elenco que inclui Mark Hamill.

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A Vida de Chuck (2024)

Direção e roteiro: Mike Flanagan
Duração: 1h50 · Classificação: 12 anos
Elenco: Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Mark Hamill e Jacob Tremblay

Charles Krantz aparece em mensagens de agradecimento espalhadas por um mundo que parece perder sua estabilidade. Enquanto notícias inquietantes se acumulam, a pergunta sobre quem é esse homem aproxima pessoas, lembranças e momentos que inicialmente parecem distantes. A narrativa recua no tempo, atravessando etapas da vida de Chuck até alcançar sua infância. Uma experiência cotidiana, um encontro e a descoberta de uma habilidade podem ganhar dimensões inesperadas nessa reconstrução.

Mike Flanagan adapta uma história da coletânea “Com Sangue”, de Stephen King. A estrutura em três partes pede que o espectador aceite algumas perguntas antes de receber suas conexões. O prazer está em perceber como detalhes mudam de significado quando reaparecem em outro momento. A fantasia oferece espaço para pensar na memória, nos vínculos e no que uma pessoa carrega consigo.

Tom Hiddleston ocupa o centro dessa passagem pela vida adulta. A dança lhe permite construir uma presença que depende do corpo e do ritmo, além do diálogo. Ao redor dele, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan e Mark Hamill ajudam a dar escala humana ao mistério. O elenco reúne rostos reconhecíveis, mas a atenção permanece nos encontros e nas marcas que eles deixam.

A escolha do público de Toronto é um convite especialmente interessante para chegar ao filme sem conhecer todos os seus movimentos. A votação premiou a obra em 2024, antes da estreia comercial brasileira, em setembro de 2025. Vale preservar essa descoberta: a sessão funciona melhor quando a curiosidade acompanha as mudanças de tempo, sem antecipar as explicações que o roteiro reserva. Entre a estranheza e a emoção, há uma atenção persistente às pequenas experiências que compõem uma existência.

A escolha do públicoNo Festival de Toronto de 2024, “A Vida de Chuck” venceu o People’s Choice Award. “Emilia Pérez” ficou em segundo lugar e “Anora”, em terceiro. O resultado corresponde à votação dos espectadores do festival.

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