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Jay Baruchel e Glenn Howerton em BlackBerryDivulgação / Diamond Films
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por Bula Streaming
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14 prêmios numa só edição: o filme que fez história no Canadá está no Prime Video

“BlackBerry” conquistou 14 Canadian Screen Awards em 2024, um recorde na premiação, incluindo melhor filme e direção. Com Jay Baruchel e Glenn Howerton, a comédia dramática pode ser vista no Brasil pelo canal Diamond Films+ no Prime Video, com assinatura adicional.

Bula StreamingDiamond Films+ no Prime Video

BlackBerry (2023)

Direção: Matt Johnson
Roteiro: Matt Johnson e Matthew Miller
Duração: 1h54 na versão do Prime Video · Classificação: 12 anos
Elenco: Jay Baruchel, Glenn Howerton, Matt Johnson, Michael Ironside e Cary Elwes

Mike Lazaridis e Douglas Fregin trabalham num projeto capaz de aproximar telefone e correio eletrônico em um aparelho portátil. A capacidade técnica dos dois encontra um obstáculo nas negociações comerciais, até que Jim Balsillie se aproxima da empresa. Sua entrada altera o ambiente de trabalho e a escala das ambições. Entre demonstrações, prazos e promessas a investidores, os engenheiros precisam decidir o que estão dispostos a mudar para colocar sua invenção no mercado.

Dirigido por Matt Johnson, o longa transforma a história empresarial em uma comédia de tensão crescente. Jay Baruchel interpreta Lazaridis com hesitações que tornam cada reunião um teste de resistência. Glenn Howerton dá a Balsillie uma energia agressiva, capaz de tomar uma sala antes mesmo de uma negociação começar. A convivência entre os dois sustenta tanto o humor quanto o desconforto.

O roteiro de Johnson e Matthew Miller parte do livro “Losing the Signal”, de Jacquie McNish e Sean Silcoff. A origem jornalística oferece uma base para a dramatização, que seleciona episódios e organiza os conflitos em torno de personagens. Por isso, o interesse da sessão vai além da nostalgia por um aparelho: acompanha o que acontece quando a habilidade de criar precisa conviver com a pressão para vender.

Nos Canadian Screen Awards de 2024, o reconhecimento alcançou justamente esse conjunto. A Academia de Cinema e Televisão do Canadá anunciou 14 vitórias para a produção, um recorde da premiação, entre elas melhor filme, direção para Johnson, atuação principal em comédia para Baruchel e atuação coadjuvante em comédia para Howerton. É um motivo concreto para descobrir uma obra que encontra suspense em decisões de escritório e faz de seus atores o centro da experiência.

Onde assistirA oferta brasileira confirmada na página do Prime Video inclui o canal Diamond Films+, com assinatura adicional, além de aluguel e compra. A duração indicada nessa versão é de 1h54; outras edições do filme têm duração diferente.

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