O criador de Breaking Bad ganhou com esta série da Apple TV o Emmy de roteiro que ainda lhe faltava

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A distinção importa justamente pelo tamanho da trajetória que a precede. Segundo a Television Academy, os troféus anteriores de Gilligan haviam sido conquistados como produtor. Em 2026, ele venceu a categoria de roteiro de série dramática por “We Is Us”, episódio de uma criação que troca o universo do crime por uma pergunta perturbadora sobre felicidade e identidade.

Rhea Seehorn, intérprete de Carol Sturka, recebeu o Emmy de atriz principal em série dramática. A premiação coloca lado a lado o autor e a atriz responsável por conduzir o espectador através de uma realidade profundamente alterada. O texto precisa estabelecer as regras dessa transformação; a personagem oferece um ponto de vista para desconfiar delas.

A conta da primeira participação da produção no Emmy chegou a seis vitórias, entre 18 indicações. Além de roteiro e atuação, foram premiados o design de produção contemporâneo, a montagem dramática, a música-tema de abertura e a mixagem de som. São reconhecimentos que convidam a prestar atenção à maneira como um universo ficcional ganha consistência nos detalhes.

Carol é uma escritora que se vê diante de uma humanidade transformada, aparentemente livre de conflitos e tomada por uma felicidade coletiva. Para alguém que não acompanha essa mudança, a promessa de harmonia também pode parecer uma ameaça. Sua dificuldade em aceitar o novo mundo a coloca numa posição solitária, enquanto ela tenta compreender o que aconteceu e que lugar ainda existe para a vontade individual.

O ponto de partida permite uma experiência diferente de uma simples busca por respostas. Vale observar como cada encontro modifica a confiança de Carol e como o comportamento dos outros pode produzir estranhamento mesmo quando parece acolhedor. A atuação premiada é uma razão para acompanhar essas reações com atenção: é por elas que o espectador percebe o custo pessoal de viver em desacordo com o restante do mundo. Para quem conhece Gilligan por “Breaking Bad”, o Emmy de roteiro oferece um convite preciso para descobrir outra direção de seu trabalho.