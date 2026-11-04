Michelle Williams encontrou nesta minissérie do Disney+ o papel que a levou ao Globo de Ouro

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Williams venceu o Globo de Ouro de atriz em minissérie, antologia ou filme para televisão por interpretar Molly. O reconhecimento concentra a atenção numa personagem que precisa lidar com uma doença grave sem abrir mão do desejo de decidir sobre a própria vida. A atuação premiada está no centro de uma história que aproxima sexualidade, amizade e vulnerabilidade, sem reduzir essas experiências a um único sentimento.

A produção também ganhou o prêmio de minissérie do Writers Guild of America em 2026. É uma distinção concedida à escrita, num trabalho desenvolvido por Kim Rosenstock e Elizabeth Meriwether com sua equipe de roteiristas. O resultado soma à conquista da protagonista o reconhecimento da estrutura que dá espaço às suas relações e aos seus conflitos.

Na premiação do Directors Guild of America, Shannon Murphy venceu a categoria de minisséries e antologias pelo episódio “It’s Not That Serious”. O conjunto desses resultados permite olhar para a obra por três caminhos complementares: a interpretação, o texto e a condução de um episódio. Cada premiação reconheceu uma contribuição específica para a mesma narrativa.

Inspirada na experiência de Molly Kochan e no podcast que ela criou com a amiga Nikki Boyer, a história acompanha uma mulher que recebe um diagnóstico de câncer metastático e decide deixar o casamento. Com o apoio da melhor amiga, vivida por Jenny Slate, ela passa a explorar desejos que havia adiado. As descobertas acontecem junto das exigências do tratamento e das mudanças que a doença impõe às suas relações.

Os oito episódios dão à amizade um lugar central. Existe alguém para ouvir, acompanhar e enfrentar situações para as quais não há resposta confortável. Esse vínculo torna a indicação particularmente interessante para quem procura uma minissérie sobre autonomia e cuidado: a possibilidade de escolher convive com a necessidade de aceitar ajuda. As premiações de 2026 oferecem um motivo concreto para chegar à produção; a relação entre essas duas mulheres fornece o ponto de partida para permanecer.