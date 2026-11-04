Longe de Hawkins, David Harbour conquistou o Emmy com esta minissérie da HBO Max

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O Emmy de ator coadjuvante em minissérie, antologia ou telefilme foi para Harbour por sua interpretação de Floyd Smernitch. Linda Cardellini, que vive Carol Love-Smernitch, venceu a categoria feminina correspondente. Os dois ajudam a explicar por que a produção merece atenção para além da presença de rostos conhecidos: o reconhecimento recaiu sobre personagens que precisam sustentar o desconforto de uma história atravessada por desejo e frustração.

Segundo o registro da Television Academy, a minissérie recebeu 13 indicações e conquistou sete estatuetas em 2026, incluindo a de melhor minissérie ou antologia. Steven Conrad venceu tanto pelo roteiro quanto pela direção. Fotografia e montagem completaram o conjunto de vitórias, distribuído entre o trabalho diante das câmeras e as decisões que organizam a narrativa.

Em sete episódios, três adultos de meia-idade se envolvem num triângulo amoroso que desarruma suas vidas. Entre a rotina e a vontade de escapar dela, escolhas aparentemente particulares passam a ter consequências que alcançam outras pessoas. Jason Bateman contracena com Harbour e Cardellini numa trama em que a intimidade se aproxima do crime, enquanto o humor nasce da distância entre a imagem que cada um projeta e aquilo que consegue esconder.

Esse ponto de partida oferece ao elenco um terreno fértil: personagens convencidos de que ainda podem administrar seus próprios segredos. O interesse está em acompanhar como uma conversa, um gesto ou uma tentativa de parecer tranquilo pode alterar a percepção de uma relação. A premiação de duas atuações coadjuvantes torna especialmente convidativo observar os encontros entre esses personagens, em vez de procurar apenas um protagonista que explique tudo.

Para quem escolhe a próxima série pelo percurso nas premiações, há aqui mais de uma porta de entrada. A atuação de Harbour fornece o primeiro convite; as vitórias de Conrad acrescentam um motivo para prestar atenção à construção da história. O formato curto permite acompanhar esse conjunto numa narrativa concentrada, sem exigir que o espectador atravesse várias temporadas para conhecer a proposta.