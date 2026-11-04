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Longe de Hawkins, David Harbour conquistou o Emmy com esta minissérie da HBO Max

David Harbour encontrou longe de “Stranger Things” um papel premiado no Emmy de 2026. Em “DTF St. Louis”, disponível na HBO Max, sua vitória integra uma consagração que alcançou o elenco, o roteiro e a direção da minissérie de Steven Conrad.

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DTF St. Louis (2026)

Título em inglês: DTF St. Louis
Criação: Steven Conrad
Elenco: Jason Bateman, David Harbour, Linda Cardellini, Richard Jenkins e Joy Sunday

O Emmy de ator coadjuvante em minissérie, antologia ou telefilme foi para Harbour por sua interpretação de Floyd Smernitch. Linda Cardellini, que vive Carol Love-Smernitch, venceu a categoria feminina correspondente. Os dois ajudam a explicar por que a produção merece atenção para além da presença de rostos conhecidos: o reconhecimento recaiu sobre personagens que precisam sustentar o desconforto de uma história atravessada por desejo e frustração.

Segundo o registro da Television Academy, a minissérie recebeu 13 indicações e conquistou sete estatuetas em 2026, incluindo a de melhor minissérie ou antologia. Steven Conrad venceu tanto pelo roteiro quanto pela direção. Fotografia e montagem completaram o conjunto de vitórias, distribuído entre o trabalho diante das câmeras e as decisões que organizam a narrativa.

Em sete episódios, três adultos de meia-idade se envolvem num triângulo amoroso que desarruma suas vidas. Entre a rotina e a vontade de escapar dela, escolhas aparentemente particulares passam a ter consequências que alcançam outras pessoas. Jason Bateman contracena com Harbour e Cardellini numa trama em que a intimidade se aproxima do crime, enquanto o humor nasce da distância entre a imagem que cada um projeta e aquilo que consegue esconder.

Esse ponto de partida oferece ao elenco um terreno fértil: personagens convencidos de que ainda podem administrar seus próprios segredos. O interesse está em acompanhar como uma conversa, um gesto ou uma tentativa de parecer tranquilo pode alterar a percepção de uma relação. A premiação de duas atuações coadjuvantes torna especialmente convidativo observar os encontros entre esses personagens, em vez de procurar apenas um protagonista que explique tudo.

Para quem escolhe a próxima série pelo percurso nas premiações, há aqui mais de uma porta de entrada. A atuação de Harbour fornece o primeiro convite; as vitórias de Conrad acrescentam um motivo para prestar atenção à construção da história. O formato curto permite acompanhar esse conjunto numa narrativa concentrada, sem exigir que o espectador atravesse várias temporadas para conhecer a proposta.

Sete episódios, uma históriaA indicação combina uma trama curta com atuações premiadas. Vale acompanhar as relações entre os três personagens centrais sem antecipar as consequências de suas escolhas.

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