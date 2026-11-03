Selecionada para Busan, a série com o astro de Alquimia das Almas chegou à Netflix

Bula Streaming Netflix Um Trabalho do Inferno (2026)

A presença em Busan foi anunciada pela Netflix entre as produções escolhidas para a 31ª edição do festival, realizada em outubro de 2026. A On Screen é a seção dedicada a séries. Esse contexto apresenta a obra como parte da programação de um evento de cinema e audiovisual; não equivale a um prêmio. O lançamento no streaming aconteceu em 30 de outubro, colocando a história ao alcance do público brasileiro.

Hyeok-jun está endividado quando encontra uma agência que oferece trabalhos temporários com uma remuneração extraordinária. A remuneração anunciada é cinquenta vezes o valor habitual por hora, desde que ele cumpra uma regra: não contar a ninguém o que acontece durante o serviço. A perspectiva de resolver as contas pesa mais do que a desconfiança inicial, e o jovem aceita a proposta.

O primeiro destino parece comum, uma loja de conveniência. Logo, o turno revela perigos que não estavam descritos na oferta. Cada novo trabalho exige que ele enfrente situações que transformam a busca por renda em uma questão de sobrevivência. A agência conhece muito mais sobre aqueles lugares do que informa aos contratados, deixando o protagonista em uma posição de dependência particularmente ameaçadora.

Kim Da-min, roteirista de “A Killer Paradox”, assume a direção. Han Jun-hee, ligado a “D.P.”, participa da condução criativa e da produção executiva. Ao lado de Lee Jae-wook estão Ko Min-si, de “Sweet Home”, Kim Min-ha, de “Pachinko”, e Lee Hee-jun. A reunião aproxima artistas conhecidos por dramas e suspenses diferentes em uma história que combina terror, mistério e fantasia.

O ponto de partida tem uma força reconhecível: uma oferta parece boa demais, mas a necessidade torna difícil recusá-la. O elemento sobrenatural amplia essa desigualdade entre quem distribui o trabalho e quem precisa aceitar as condições. A indicação é para quem gosta de terror com uma situação social concreta na origem da ameaça. A minissérie está na Netflix, com oito episódios para acompanhar o preço cobrado por aquela promessa de dinheiro fácil.