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The Paper: duas mulheres conversam em um ambiente de trabalho.Divulgação / Universal Television
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por Bula Streaming
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Do criador de The Office, a comédia com astros de Questão de Tempo e The White Lotus está na HBO Max

O universo de “The Office” ganhou outro endereço e um elenco que inclui Domhnall Gleeson e Sabrina Impacciatore. Disponível na HBO Max, “The Paper” leva a equipe do documentário fictício para uma redação de jornal, sob a criação de Greg Daniels e Michael Koman.

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The Paper (2025)

Título em inglês: The Paper
Criação: Greg Daniels e Michael Koman
Formato: Série de comédia em formato de falso documentário
Elenco: Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Oscar Nuñez, Chelsea Frei, Melvin Gregg e Gbemisola Ikumelo

Gleeson é conhecido por “Questão de Tempo” e “Ex Machina”; Impacciatore, por “The White Lotus”. A eles se junta Oscar Nuñez, ligação imediatamente reconhecível para quem acompanhou os funcionários da Dunder Mifflin. Nos bastidores, Daniels divide o projeto com Koman, de “Nathan for You”, enquanto Ricky Gervais e Stephen Merchant aparecem entre os produtores executivos. O parentesco com a comédia anterior está, portanto, na proposta e também na equipe.

A mesma equipe de documentaristas que registrou o cotidiano da filial de Scranton encontra um novo assunto em Toledo, no estado de Ohio. Ali, um jornal tradicional tenta recuperar relevância e continuar funcionando. A publicação, chamada “Toledo Truth-Teller”, depende de uma combinação pouco confortável de ambição, recursos limitados e pessoas que precisam aprender a trabalhar juntas sob observação.

O esforço para reerguer o jornal inclui a participação de repórteres voluntários. Isso aproxima o desejo de produzir algo importante das dificuldades práticas de fechar uma edição: distribuir tarefas, lidar com vaidades e convencer os outros de que o trabalho ainda faz sentido. O ambiente profissional volta a reunir pessoas que talvez nunca escolhessem conviver fora dali, mas precisam encontrar alguma forma de colaboração.

A mudança de uma empresa de papel para um jornal cria uma relação curiosa com o título e amplia as possibilidades de conflito. Uma redação negocia diariamente o que merece atenção, como usar recursos escassos e de que maneira prestar contas ao público. No formato de falso documentário, essas decisões convivem com a consciência de estar diante de uma câmera, oferecendo espaço para a diferença entre a imagem profissional e a vida cotidiana.

A indicação interessa tanto pela reunião do elenco quanto pela escolha desse ambiente. Quem procura a conexão com “The Office” encontra uma origem clara, mas também um conjunto diferente de funções e responsabilidades. Para assistir no Brasil, o endereço é a HBO Max: o lançamento original americano aconteceu no Peacock, e essa distinção evita confundir a plataforma de origem com a disponibilidade local.

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