10,7 milhões de espectadores nos EUA: a comédia do criador de The Big Bang Theory na HBO Max

Bula Streaming HBO Max Georgie e Mandy: Seu Primeiro Casamento (2024)

O número que chama atenção vem do início da trajetória americana. Em balanço divulgado em novembro de 2024, a CBS informou 10,7 milhões de espectadores para a produção, considerando os episódios exibidos até 21 de outubro. A medição combinava audiência de televisão em uma janela de sete dias, calculada pela VideoAmp, e dados internos de streaming. Trata-se do desempenho nos Estados Unidos naquele recorte, sem relação com uma contagem de assinantes brasileiros da HBO Max.

Georgie Cooper e Mandy McAllister tentam criar a filha pequena enquanto aprendem a sustentar um casamento. O jovem pai precisa conquistar espaço no trabalho e provar que consegue assumir responsabilidades. Mandy, por sua vez, enfrenta a distância entre os planos que tinha para a própria vida e as exigências imediatas da maternidade. Morar perto da família significa receber ajuda, opiniões e cobranças, nem sempre nessa ordem.

A presença dos pais dela, Audrey e Jim, faz com que as decisões do casal raramente pertençam apenas aos dois. O cotidiano no Texas oferece conflitos reconhecíveis: dinheiro curto, diferenças de temperamento e a dificuldade de estabelecer limites com quem oferece apoio. A passagem para a vida adulta acontece junto com a tentativa de construir alguma autonomia.

Lorre divide a criação com Steven Molaro e Steve Holland, parceiros ligados às duas séries anteriores. Montana Jordan e Emily Osment retomam os personagens que interpretaram em “Young Sheldon”, mas agora recebem a responsabilidade de conduzir uma nova unidade familiar. Essa continuidade dá ao público uma referência conhecida, enquanto o casamento desloca o centro de interesse para outras relações e outros tipos de negociação.

A indicação faz sentido para quem gosta de comédias familiares que encontram assunto nas pequenas fricções da convivência. O parentesco com Sheldon explica a origem da produção; o casal precisa lidar com problemas próprios. É nessa diferença entre pertencer a uma família e conseguir formar outra que está a proposta da série, acessível no Brasil pela HBO Max.