Renovada antes de estrear: a série que expande o universo de Outlander está no Disney+

Bula Streaming Disney+ Outlander: Blood of My Blood (2025)

A Starz anunciou a renovação em junho de 2025, quando a estreia americana ainda estava marcada para agosto. As gravações da segunda temporada começaram naquele mesmo mês de junho, na Escócia. A decisão antecedeu qualquer resultado de audiência da exibição pública e mostra a aposta da emissora na continuidade desse universo. No Brasil, a produção integra o catálogo do Disney+, que lançou a segunda temporada em setembro de 2026.

A narrativa acompanha dois casais ligados à origem dos protagonistas da série anterior. Nas Terras Altas escocesas do século 18, Ellen MacKenzie e Brian Fraser precisam encontrar espaço para o próprio relacionamento em meio às expectativas familiares. Em outra época, Julia Moriston e Henry Beauchamp vivem uma história marcada pela Primeira Guerra Mundial. São os pais de Jamie e de Claire, respectivamente.

Os vínculos que parecem naturais para quem já conhece os descendentes ainda precisam ser construídos por essas pessoas. Família, posição social e guerra interferem na possibilidade de escolher com quem dividir a vida. A proposta alterna essas experiências para mostrar o que existia antes dos personagens conhecidos, preservando a dimensão romântica que dá identidade à franquia.

Harriet Slater e Jamie Roy interpretam Ellen e Brian; Hermione Corfield e Jeremy Irvine vivem Julia e Henry. Matthew B. Roberts conduz a produção, acompanhado por nomes ligados a “Outlander”, como os produtores executivos Ronald D. Moore e Maril Davis. A continuidade da equipe ajuda a situar a relação entre as séries, enquanto a mudança de protagonistas abre espaço para acompanhar personagens em outro momento de suas histórias.

O interesse dessa visita ao passado está em observar pessoas que ainda não se resumem ao papel de pais de alguém. Para os fãs, sobrenomes e relações oferecem conexões; para quem chega agora, a premissa apresenta dois romances submetidos a forças históricas e familiares. A renovação antecipada funciona como curiosidade de bastidor, mas são essas escolhas individuais, tomadas em épocas diferentes, que organizam o convite para assistir.