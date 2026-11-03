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Noturno: homem de camisa clara em um ambiente pouco iluminado.Divulgação / Apple TV
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por Bula Streaming
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O astro de Adolescência e Liev Schreiber se enfrentam na nova série da Apple TV baseada em best-seller

Stephen Graham, de “Adolescência”, e Liev Schreiber ocupam lados opostos de uma investigação em “Noturno”, na Apple TV. Com Zazie Beetz no elenco, a série adapta um romance policial de Lars Kepler e reúne dez episódios, lançados semanalmente após a estreia.

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Noturno (2026)

Título em inglês: Nocturne
Criação para a TV: Rowan Joffé; desenvolvimento para a TV: John Hlavin
Formato: Série de suspense policial; temporada anunciada com dez episódios
Elenco: Liev Schreiber, Zazie Beetz, Stephen Graham, Bill Camp, Rory Culkin e Poorna Jagannathan

Graham interpreta Jurek Walter, o assassino que coloca em movimento a ameaça central. É uma mudança de posição em relação a “Adolescência”, produção que ele também cocriou e na qual viveu o pai de um adolescente acusado de assassinato. Aqui, o encontro com Schreiber oferece outra configuração: um criminoso capaz de atingir o investigador por meio das pessoas que ele tenta proteger. O elenco ainda inclui Bill Camp e Rory Culkin.

Jonah Lynn é um ex-soldado que se tornou detetive de homicídios. Cansado do trabalho nas ruas da Filadélfia, ele se muda para uma pequena cidade no oeste da Pensilvânia em busca de uma rotina mais tranquila. A expectativa perde sentido quando Walter passa a ameaçar sua família e a comunidade. O problema que parecia distante acaba entrando no espaço que Jonah queria preservar.

A procura por uma vítima desaparecida envolve Saga Bauer, agente do FBI por quem o detetive tem uma ligação quase paternal. A investigação exige aproximá-la do assassino, tornando cada decisão profissional também uma decisão afetiva. O suspense parte dessa pressão: encontrar uma pessoa em perigo sem permitir que o responsável pelo desaparecimento determine todos os passos de quem o persegue.

A adaptação traz para a televisão material de “The Sandman”, romance de Lars Kepler apresentado pela Apple como um best-seller internacional. Rowan Joffé assina a criação para a TV, e John Hlavin, o desenvolvimento. Tim Van Patten dirige os dois primeiros episódios. A reunião de profissionais e atores é um motivo concreto para acompanhar a produção, especialmente para quem procura um policial centrado na tensão entre investigação e vínculos pessoais.

Há um detalhe útil para organizar a sessão: os dez capítulos não foram liberados de uma vez. A Apple lançou os dois primeiros em 30 de outubro de 2026 e anunciou os seguintes para as sextas-feiras, até 25 de dezembro. A experiência, portanto, acompanha uma investigação em andamento, com intervalos entre os episódios, e não uma maratona integral já disponível.

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