Ryan Phillippe e o próprio filho vivem irmãos nesta série de dez episódios do Prime Video

Bula Streaming Prime Video Motorheads: Velozes e Apaixonados (2025)

O elenco guarda uma curiosidade familiar: Deacon Phillippe, filho do protagonista, interpreta Christian Maddox, irmão do personagem vivido por Ryan. Eles não contracenam: Deacon aparece em lembranças do passado. Em entrevista à revista “People”, Ryan contou que a ideia de escalar o filho partiu do criador John A. Norris. A escolha estabelece uma ligação entre o presente da narrativa e uma figura importante da história da família.

Em uma cidade que perdeu parte da prosperidade industrial, um grupo de adolescentes encontra nas corridas de rua um interesse em comum. Entre os recém-chegados estão Zac e Caitlyn Torres, que precisam aprender a circular por uma escola com suas próprias divisões sociais. A aproximação com outros jovens acontece em meio a carros, primeiras paixões e ao peso das histórias que os adultos deixaram pelo caminho.

Logan Maddox, interpretado por Phillippe, é um ex-mecânico da NASCAR que administra uma oficina. O trabalho com motores o coloca perto dos jovens e também dos problemas financeiros da cidade. Nesse ambiente, construir um carro pode representar habilidade e pertencimento, enquanto decidir quem merece confiança se torna uma tarefa menos previsível do que acertar um motor.

Norris escreve e comanda a produção, com Neil Burger responsável pela direção do episódio inicial. A série reúne ainda Nathalie Kelley, Michael Cimino e Melissa Collazo. É um conjunto pensado em torno de duas gerações: adultos que carregam consequências de decisões antigas e adolescentes que tentam escolher o próprio rumo, mesmo quando recebem sobrenomes e expectativas antes de poder falar por si.

O título brasileiro anuncia velocidade e romance, mas a proposta também reserva espaço à família e à amizade. Para quem se interessa por dramas juvenis, a cidade oferece um terreno em que reputação, dinheiro e acesso a oportunidades interferem nas relações. A primeira temporada reúne dez episódios no Prime Video.