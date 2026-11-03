Líder entre as comédias da TV aberta dos EUA, a série com a estrela de iZombie está no Paramount+

Bula Streaming Paramount+ Fantasmas (2021)

A liderança se refere à temporada americana de 2025–2026. Em comunicado de julho de 2026, a CBS apresentou a série como a comédia mais vista entre as produções das redes abertas no levantamento multiplataforma da Nielsen. A análise considerou o período de 14 de setembro de 2025 a 24 de maio de 2026, com uma janela de 35 dias que inclui televisão e streaming. A emissora também a colocou entre seus programas que superaram 10 milhões de espectadores nesse recorte.

Samantha, uma jornalista, e Jay, um chef, recebem uma propriedade antiga e decidem convertê-la em pousada. A ideia exige dinheiro, reforma e disposição para receber hóspedes. Há, porém, moradores que já ocupam o imóvel sem pagar diária: os espíritos de pessoas que morreram ali. Quando Sam passa a enxergá-los e ouvi-los, administrar a casa ganha uma dificuldade que não estava no plano de negócios.

Os fantasmas carregam hábitos dos períodos em que viveram. Uma cantora da Lei Seca, um militar do século 18, uma hippie e um homem do mercado financeiro dos anos 1990 convivem no mesmo espaço. Para eles, as mudanças no mundo dos vivos chegam por uma intermediária. Para o casal, cada necessidade doméstica pode se transformar em uma assembleia de moradores que tiveram séculos para cultivar suas manias.

Joe Port e Joe Wiseman adaptaram para os Estados Unidos a criação britânica de mesmo nome. A troca de país permite usar outras referências históricas e tipos sociais, preservando a situação que sustenta a comédia: pessoas obrigadas a dividir uma casa apesar de diferenças que não podem simplesmente resolver indo embora. Rose McIver e Utkarsh Ambudkar conduzem o lado vivo desse encontro.

O atrativo está na possibilidade de aproximar o extraordinário de uma experiência muito comum, a convivência difícil. A premissa dá espaço a conflitos de geração, casamento e hospitalidade sem exigir que cada episódio apresente uma nova ameaça. Para encontrar a produção certa no Paramount+, vale observar o elenco e o ano de estreia: esta é a versão americana lançada em 2021.