A Tailândia conquistou a Semana da Crítica de Cannes com este filme desconcertante que está na MUBI

Bula Streaming MUBI A Useful Ghost: Uma Ajuda do Além (2025)

O reconhecimento pertence à Semana da Crítica, mostra paralela de Cannes dedicada a novos realizadores. A distinção situa a descoberta sem confundi-la com a Palma de Ouro. Neste caso, a aposta recaiu sobre um filme que usa a presença dos mortos para discutir relações muito concretas entre os vivos: afeto, família, trabalho e aceitação.

A história parte da morte de Nat, vítima da poluição do ar. Seu marido, March, descobre que o espírito dela passou a habitar um aspirador de pó. Os dois tentam preservar a relação, mas a família dele rejeita essa continuidade sobrenatural. Para conquistar aceitação, Nat decide demonstrar que pode ser útil, participando da limpeza da fábrica familiar e confrontando fantasmas ligados àquele lugar.

O objeto doméstico dá à premissa um humor imediato, mas também introduz uma questão menos leve. Se alguém precisa provar sua utilidade para receber afeto ou tolerância, o que acontece quando não consegue mais trabalhar? A ideia de um fantasma prestativo transporta essa cobrança para o terreno do absurdo, onde suas exigências ficam mais fáceis de perceber.

O vínculo com a fábrica aproxima a história da memória de quem trabalhou ali. Limpar pode significar cuidar de um ambiente, mas também retirar vestígios que incomodam. A convivência entre essas possibilidades abre uma leitura política da fantasia: certas presenças são aceitas porque ajudam a manter a ordem, enquanto outras perturbam por lembrar aquilo que se preferia esquecer.

Davika Hoorne e Witsarut Himmarat estão à frente do elenco. A proposta pede abertura para um romance que abandona o realismo e transforma um aparelho cotidiano em parte central de uma relação amorosa. Na MUBI, “A Useful Ghost: Uma Ajuda do Além” é uma opção para quem procura cinema fantástico interessado em ideias, com espaço para estranhamento e humor. A duração de duas horas e dez minutos recomenda reservar tempo para entrar nas regras particulares desse universo.