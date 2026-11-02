Chris Hemsworth, Mark Ruffalo e Halle Berry: o elenco de luxo deste suspense está no Prime Video

Bula Streaming Prime Video Caminhos do Crime (2026)

O elenco é o primeiro convite. Hemsworth e Ruffalo se tornaram familiares a um público enorme como Thor e Hulk nos filmes da Marvel. Aqui, a aproximação acontece em outro terreno: o de personagens humanos, sujeitos a erro e interessados em dinheiro, trabalho e sobrevivência. Halle Berry ocupa o terceiro vértice desse encontro, com uma personagem que pertence ao universo dos seguros.

Hemsworth interpreta Davis, um ladrão de joias cujos crimes se concentram nas proximidades da rodovia 101, em Los Angeles. Ruffalo é Lou, o detetive que procura identificar o padrão dos assaltos. Berry vive Sharon, uma corretora de seguros que enfrenta suas próprias frustrações profissionais. Quando os caminhos dos três se cruzam, uma operação milionária passa a reunir riscos que nenhum deles controla sozinho.

A presença da corretora amplia a lógica do duelo entre policial e ladrão. Uma joia roubada não circula apenas entre quem a possui e quem a toma: existe uma cadeia de avaliação, proteção e ressarcimento. Ao incluir alguém desse setor, a história cria uma terceira perspectiva sobre o valor das coisas e sobre as oportunidades que aparecem quando uma rotina se rompe.

Bart Layton assina a direção e o roteiro a partir do texto de Don Winslow. O interesse dessa combinação está na possibilidade de sustentar o suspense pela observação dos envolvidos, além da execução do golpe. Um plano depende de prever comportamentos; uma investigação também. A diferença entre confiança e excesso de confiança passa a ser parte essencial da disputa.

Barry Keoghan completa o grupo principal, e o elenco inclui ainda Monica Barbaro e Jennifer Jason Leigh. A versão anunciada pelo Prime Video tem duas horas e 22 minutos, duração que pede uma sessão com tempo disponível. “Caminhos do Crime” é uma escolha para quem gosta de suspense policial com elenco numeroso e relações de força que mudam à medida que os interesses se aproximam.