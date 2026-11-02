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Rachel McAdams com a camisa manchada de sangue junto a um homem caído em Socorro!.Divulgação / 20th Century Studios
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por Bula Streaming
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Rachel McAdams nas mãos do diretor de Homem-Aranha: o suspense selvagem que está no Disney+

Sam Raimi, diretor da trilogia “Homem-Aranha” com Tobey Maguire, reúne Rachel McAdams e Dylan O’Brien em “Socorro!”, disponível no Disney+. O encontro combina o gosto do cineasta pelo horror com um suspense de sobrevivência atravessado por humor ácido e disputa de poder.

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Socorro! (2026)

Direção: Sam Raimi
Roteiro: Damian Shannon e Mark Swift
Duração: 1h53 · Classificação: 16 anos
Elenco: Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Edyll Ismail e Dennis Haysbert

Raimi também é o nome por trás de “Uma Noite Alucinante: A Morte do Demônio”, uma referência que ajuda a situar a proposta. Em “Socorro!”, Rachel McAdams se afasta do registro romântico pelo qual parte do público a conhece. Sua parceria com o diretor permite outra expectativa: a de uma personagem obrigada a agir sob pressão, em um filme que aproxima ameaça física e crueldade cotidiana.

McAdams interpreta Linda Liddle, e Dylan O’Brien vive Bradley Preston. Os dois trabalham na mesma empresa e se tornam os únicos sobreviventes de um acidente de avião. Presos em uma ilha, precisam conseguir abrigo, alimento e uma maneira de continuar vivos. Os antigos ressentimentos profissionais, entretanto, não desaparecem com a queda. Passam a disputar espaço com necessidades muito mais imediatas.

A premissa coloca uma hierarquia conhecida em um lugar onde ela perde suas garantias. A autoridade de escritório depende de cargos, salários e regras sustentadas por outras pessoas. Longe dessa estrutura, saber resolver um problema pode valer mais do que ocupar a cadeira de comando. É nessa mudança de condições que o suspense encontra uma fonte adicional de tensão.

O roteiro de Damian Shannon e Mark Swift trabalha com uma dupla que precisa cooperar sem necessariamente confiar um no outro. O humor ácido anunciado pela produção sugere uma sessão em que o desconforto também produz riso. A recomendação, por isso, combina melhor com quem aceita personagens desagradáveis, rivalidade e situações extremas do que com quem espera uma aventura de superação reconfortante.

Danny Elfman assina a música, acrescentando outro colaborador conhecido de Raimi aos créditos. Com menos de duas horas, “Socorro!” reúne um diretor associado ao cinema de gênero e uma atriz capaz de transitar entre comédia e drama. No Disney+, é uma opção para espectadores adultos interessados em acompanhar essa mudança de registro de McAdams, com a tensão concentrada na convivência entre duas pessoas que já tinham motivos para não se suportar.

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