Prêmio de roteiro em Sundance: este achado produzido pelo diretor de Moonlight está no Telecine

Bula Streaming Telecine — canal adicional no Prime Video Sorry, Baby (2025)

O reconhecimento foi concedido a Victor na competição de ficção dos Estados Unidos. A precisão da categoria importa: o prêmio celebra um trabalho de escrita que encontra maneiras de narrar a recuperação sem organizar a vida como uma sequência de obstáculos resolvidos. Barry Jenkins, diretor de “Moonlight”, integra a produção com Adele Romanski e Mark Ceryak, parceiros na produtora Pastel.

Agnes, interpretada por Victor, é uma jovem ligada ao ambiente universitário que precisa continuar vivendo depois de sofrer violência sexual. A narrativa acompanha diferentes momentos de sua trajetória, com saltos no tempo. Ao redor dela estão a amiga Lydie, vivida por Naomi Ackie, e Gavin, personagem de Lucas Hedges. O acontecimento traumático atravessa suas relações, mas não esgota quem ela é.

Essa escolha abre espaço para questões que uma narrativa de superação apressada costuma deixar de lado. O tempo de quem sofreu uma violência pode divergir do calendário das outras pessoas. Trabalhos continuam, amigos fazem planos e conversas aparentemente banais passam a exigir esforço. Acompanhar esse descompasso permite pensar a recuperação como uma experiência irregular, sem transformá-la em tarefa que alguém deva cumprir corretamente.

O humor participa desse território delicado. Não precisa diminuir a gravidade do que aconteceu para existir; pode surgir da intimidade, de uma frase deslocada ou da dificuldade de saber como ajudar. A amizade, nesse contexto, tem um valor muito concreto. Oferecer presença e escuta não resolve tudo, mas cria espaço para que uma pessoa seja percebida além da experiência que a feriu.

“Sorry, Baby” merece atenção de quem procura um drama adulto centrado em vínculos e conversa, com uma autora também diante da câmera. A violência sexual faz parte do tema, portanto convém considerar isso ao escolher a sessão. No Brasil, o acesso consultado é pelo Telecine como canal adicional dentro do Prime Video: a assinatura básica da Amazon, sozinha, não inclui essa oferta. É uma distinção útil antes de apertar o play.