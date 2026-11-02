20 anos de espera: o filme que o diretor de Oldboy lutou para realizar está na MUBI

Bula Streaming MUBI A Única Saída (2025)

A espera tem uma explicação concreta. Em entrevista ao Rotten Tomatoes, o diretor distinguiu as duas décadas desde a leitura do livro dos 16 anos de trabalho no projeto. Sua intenção inicial era filmar nos Estados Unidos, mas o financiamento oferecido não chegava ao orçamento que considerava necessário. A adaptação acabou migrando para a Coreia do Sul, onde encontrou seu elenco e sua forma definitiva.

Lee Byung-hun interpreta Man-su, um profissional da indústria de papel demitido depois de anos de dedicação. Ele quer recuperar o salário, proteger a casa e conservar o padrão de vida familiar. A busca por recolocação, porém, assume uma lógica criminosa: se existem candidatos mais fortes, eliminar a concorrência parece uma maneira de conquistar a vaga. Son Ye-jin vive Mi-ri, sua mulher, diante do desmonte dessa segurança doméstica.

O absurdo parte de uma experiência reconhecível. A demissão não leva embora apenas o pagamento; ameaça a imagem que o protagonista construiu de si. Quando o trabalho vira a única medida de valor pessoal, procurar uma alternativa pode parecer mais humilhante do que defender o indefensável. O filme encontra nesse raciocínio uma matéria fértil para a sátira e para o desconforto.

Conhecido por “Oldboy” e “A Criada”, Park aproxima o suspense do humor cruel. O interesse da premissa está na distância entre a justificativa que Man-su apresenta a si mesmo e as consequências de seus atos. Seu desespero pode ser compreensível; as decisões que toma exigem outra avaliação. Essa separação impede que acompanhar um personagem signifique absolvê-lo.

A escolha de Lee Byung-hun, conhecido também por “Round 6”, reforça o encontro entre presença dramática e situações de descontrole. Selecionado para a competição de Veneza em 2025, o longa pede disposição para uma experiência de mais de duas horas e para uma comicidade que incomoda. Na MUBI, é uma indicação para quem gosta de filmes capazes de transformar uma preocupação cotidiana em uma pergunta moral difícil.