Um BAFTA na estreia: o terror da Netflix que faz uma casa assombrada carregar o peso de uma guerra

Bula Streaming Netflix O Que Ficou Para Trás (2020)

Bol e Rial escaparam do Sudão do Sul e tentam começar outra vida na Inglaterra. Após a experiência de confinamento e a avaliação das autoridades, recebem uma moradia e instruções sobre como permanecer no país. A casa está deteriorada, a vizinhança oferece pouco acolhimento e o casal precisa demonstrar que consegue se adaptar. Ruídos e presenças ameaçadoras tornam o interior do imóvel ainda mais inseguro. Sair dali, porém, não depende apenas da vontade dos moradores.

A condição de refugiados dá ao terror um impasse concreto. Em muitas histórias do gênero, abandonar a casa parece uma solução óbvia. Aqui, o lugar também representa a possibilidade de estabilidade e a obrigação de atender às exigências do sistema de asilo. Remi Weekes explora essa dependência para aproximar o medo sobrenatural da vulnerabilidade cotidiana. A promessa de proteção pode vir acompanhada de regras que tornam difícil reclamar, recusar ou simplesmente admitir que algo está errado.

Wunmi Mosaku e Sope Dirisu sustentam perspectivas diferentes sobre o recomeço. O casal compartilha a travessia, mas não necessariamente a mesma maneira de lidar com suas consequências. A tensão nasce tanto das manifestações na casa quanto da distância entre os dois. Matt Smith interpreta o funcionário responsável pelo acompanhamento, dando rosto à autoridade que pode interferir no futuro deles. O filme mantém essa relação de poder presente mesmo quando a ameaça assume formas fantásticas.

A força da indicação está na ligação entre sobrevivência, memória e culpa. A guerra não aparece apenas como informação anterior ao enredo: seus efeitos continuam a participar da vida que os personagens tentam construir. Há sustos, imagens perturbadoras e um conflito emocional que merece ser descoberto sem antecipações. Em 93 minutos, a estreia de Weekes encontra uma maneira incisiva de perguntar o que significa estar em segurança quando os acontecimentos mais difíceis ainda não puderam ser elaborados.