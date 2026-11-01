Com Alfonso Cuarón na produção, este premiado de Veneza na Netflix encara o medo de nunca ser bom o bastante

Bula Streaming Netflix O Discípulo (2020)

Sharad cresceu cercado pela música clássica indiana e pelas convicções de quem a trata como um compromisso espiritual. Em Mumbai, ele treina, acompanha o mestre e procura aperfeiçoar uma arte que exige tempo e disciplina. A dedicação, porém, não elimina a distância entre o que consegue fazer e o ideal que aprendeu a venerar. Enquanto os anos passam, surgem dúvidas sobre suas capacidades, sobre os ensinamentos recebidos e sobre o futuro de uma vida organizada em torno desse projeto.

Chaitanya Tamhane observa uma forma particular de exaustão: continuar tentando sem ter certeza de que o esforço produzirá o resultado desejado. A exigência externa já foi incorporada pelo personagem. Por isso, mesmo longe dos palcos, ele permanece submetido à avaliação que imagina fazerem de sua voz. A rotina artística envolve admiração, dependência e ressentimento, sentimentos que podem coexistir na relação com um professor ou com a memória de um pai.

A presença de Aditya Modak, cantor de formação, dá concretude à prática musical. O filme reserva tempo para escutar e para acompanhar a concentração exigida pelo canto. Esse cuidado ajuda a compreender o vínculo de Sharad com a tradição antes de acompanhar suas dúvidas. Não é necessário conhecer os estilos ou a história daquela música para reconhecer a situação: muita gente escolhe uma profissão a partir de uma promessa íntima que o cotidiano não consegue confirmar.

A indicação interessa a quem convive com ambição artística, aprendizado prolongado ou comparação constante com pessoas que parecem chegar mais longe. A narrativa não corre para converter dedicação em vitória, e sua duração favorece a percepção de um percurso. Tamhane recebeu em Veneza, em 2020, os prêmios de roteiro e da crítica internacional FIPRESCI. Alfonso Cuarón assina a produção executiva; a direção e o roteiro pertencem ao cineasta indiano. Essa autoria precisa é parte do que torna a descoberta tão particular.