Duas mulheres, um segredo e 2 Spirit Awards: o drama da Netflix em que cada olhar é uma ameaça

Bula Streaming Netflix Identidade (2021)

Na Nova York dos anos 1920, Irene reencontra Clare, uma amiga de infância com quem havia perdido contato. As duas são mulheres negras de pele clara, mas construíram existências distintas. Irene vive no Harlem com o marido e os filhos. Clare passa por branca e é casada com um homem racista que desconhece sua origem. O reencontro reabre uma intimidade antiga e traz riscos para as vidas que ambas tentam preservar.

Rebecca Hall organiza a história em torno da percepção de Irene, o que torna cada aproximação difícil de interpretar. Fascínio, receio e ciúme podem ocupar o mesmo gesto. Clare introduz movimento num cotidiano que parecia estável, enquanto sua liberdade aparente depende de um segredo perigoso. O filme pede atenção ao que as personagens observam e ao que preferem não dizer. A ameaça cresce porque nenhuma conversa consegue resolver completamente o que está em jogo.

Tessa Thompson e Ruth Negga dão ritmos diferentes a esse encontro. A contenção de uma contrasta com a capacidade de aproximação da outra, sem reduzir as personagens a temperamentos fixos. André Holland e Alexander Skarsgård ajudam a estabelecer os mundos domésticos que cercam as protagonistas. A fotografia em preto e branco, assinada por Edu Grau, trabalha com luminosidade e enquadramentos estreitos para tornar visível a pressão social sobre corpos que estão sempre sendo interpretados.

A adaptação encontra no romance de Nella Larsen, publicado em 1929, questões que permanecem incômodas: quem pode determinar a identidade de outra pessoa, qual o preço de pertencer e que desejos são reprimidos para manter uma posição social. Em 98 minutos, o drama constrói uma experiência de suspeita e observação. É uma indicação para quem aprecia narrativas que deixam espaço para ambiguidade e confiam nos atores para sustentar conflitos que não caberiam numa explicação simples.