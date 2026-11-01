Denzel Washington, 3 indicações ao Oscar e 105 minutos de ambição e loucura: o Shakespeare da Apple TV

Bula Streaming Apple TV A Tragédia de Macbeth (2021)

Depois de uma batalha, um general escocês ouve uma profecia: ele será rei. A possibilidade encontra terreno fértil em sua ambição e no incentivo da mulher, que enxerga uma oportunidade de apressar o destino. A partir daí, o casal precisa escolher o que está disposto a fazer para chegar ao poder e quanto da própria vida será consumido pela necessidade de conservá-lo. O desejo de segurança se torna, aos poucos, uma fonte inesgotável de suspeita.

Joel Coen assume a artificialidade do cenário e a transforma em linguagem. A arquitetura austera, as sombras e os espaços esvaziados aproximam o filme de um palco, mas a fotografia de Bruno Delbonnel dá a cada composição uma existência propriamente cinematográfica. O castelo parece ter sido desenhado pela cabeça de alguém que já não consegue descansar. Há uma clareza visual que ajuda a acompanhar o movimento da tragédia mesmo quando a densidade do texto exige mais atenção.

Washington interpreta um homem maduro diante de uma promessa que talvez imaginasse encerrada. Essa escolha acrescenta urgência ao desejo: a coroa surge como uma oportunidade que pode não voltar. McDormand faz da parceria conjugal uma força decisiva, e Kathryn Hunter imprime às figuras proféticas uma presença física perturbadora. O elenco não depende de naturalismo para dar dimensão humana à história. Medo, vaidade e culpa atravessam a formalidade das falas e a rigidez dos ambientes.

A indicação vale especialmente para quem tem curiosidade por adaptações que assumem um ponto de vista visual. A violência política aparece ligada à deterioração íntima de quem a pratica, enquanto o poder exige novas garantias que nunca parecem suficientes. São 105 minutos concentrados nesse círculo de ambição e desconfiança. A obra teve sua estreia em 2021 e chegou ao serviço da Apple em janeiro de 2022, razão pela qual as duas datas aparecem nas referências ao filme.