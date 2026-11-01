Levou 6 prêmios no Golden Horse: o drama da Netflix que transforma uma família comum em tragédia

Bula Streaming Netflix A Sun (2019)

Um instrutor de autoescola e sua mulher tentam administrar a vida dos dois filhos em Taiwan. O mais novo se envolve num crime e é enviado para uma instituição de detenção juvenil. O mais velho, estudioso e aparentemente bem encaminhado, concentra as esperanças do pai. A partir dessa divisão, o roteiro acompanha pessoas que vivem na mesma casa, mas recebem oportunidades, atenção e cobranças muito diferentes. A crise de um dos irmãos atinge todos, inclusive aqueles que pareciam protegidos dela.

Chung Mong-hong trabalha com o tempo necessário para que os primeiros julgamentos se tornem insuficientes. O filho problemático tem uma vida para além do erro; o exemplar também carrega dificuldades. A mãe precisa lidar com questões práticas que a severidade do marido não resolve. O drama cresce quando essas posições deixam de parecer tão estáveis. Há acontecimentos violentos, mas o interesse permanece nas relações que continuam existindo depois deles e nas tentativas, nem sempre generosas, de reorganizá-las.

A fotografia amplia o contraste entre a claridade dos espaços e aquilo que os personagens não conseguem expressar. A luz sugerida pelo título convive com uma família que distribui reconhecimento de maneira desigual. Chen Yi-wen e Samantha Ko dão presença ao casal sem transformá-lo num conjunto de exemplos morais. O pai pode ser duro e vulnerável; a mãe pode cuidar de todos sem ter condições de reparar cada dano. O filme preserva essas contradições durante seu percurso.

É uma indicação para quem gosta de dramas familiares extensos, com personagens que mudam sob a pressão do tempo. A duração de cerca de duas horas e meia permite acompanhar as consequências das escolhas, em vez de encerrar a história no instante de maior choque. Vale entrar sabendo pouco sobre as viradas: o principal está na maneira como a narrativa altera nossa compreensão dos vínculos. O reconhecimento no Golden Horse ajuda a localizar a obra, mas sua força está na intimidade desconfortável que ela constrói.