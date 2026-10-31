Se sua psicose política ainda não passou, assista essa série no Prime Video para relaxar

“Sterling Point” é uma série de romance adolescente que chegou recentemente ao Prime Video, criada por Megan Park, roteirista canadense acostumada ao gênero. Diferentemente de outras produções do mesmo estilo, “Sterling Point” não foi inspirada em uma série de livros nem em algum sucesso do TikTok ou Wattpad. Veio da imaginação de Park e oferece um pouco de leveza e descontração diante de uma realidade nada relaxante.

Ella Rubin interpreta a protagonista Annie, uma jovem de 17 anos que recebe uma ilha como herança do avô materno, que nunca conheceu. Na verdade, a história de Annie é uma incógnita até mesmo para ela. A jovem e seu irmão gêmeo, o bobalhão Connor (Keen Ruffalo), foram adotados por Goldie e Steven (Jay Duplass) quando ainda eram bebês. Quando os dois tinham apenas dois anos, a mãe morreu, deixando aos irmãos, agora crescidos, muitas perguntas e nenhuma resposta. Até que a herança do avô chega para trazer o passado à tona.

Apesar das tentativas do pai de impedi-la de ter acesso à herança e à história da família, Annie vai escondida até Muskoka, no Canadá, onde encontra uma cabana em uma ilha pouco explorada e tranquila. Logo no primeiro dia, em meio à paisagem e à rotina dos moradores, ela tem uma revelação. Possui uma irmã desconhecida, chamada Ramona (Amélie Hoeferle).

Os segredos de Goldie

Ao investigar o passado, Annie descobre que Goldie teve uma filha biológica durante um período de separação de Steven. A suspeita de um caso com Joe (Jeffrey Dean Morgan), um morador da região, faz parte dessa história, marcada por ressentimentos e versões que os filhos ainda precisam compreender. Steven levou os gêmeos para Nova York, e Goldie morreu no parto de Ramona, sem rever Annie e Connor nem poder garantir a convivência entre as crianças.

Ramona, por sua vez, foi criada pelo avô e também não soube da existência dos irmãos até a carta que dividia a herança. Agora, obrigados a conviver, Annie, Ramona e Connor tentam encontrar respostas sobre o passado e decidir o que fazer com a ilha, enquanto enfrentam seus dilemas adolescentes de amadurecimento, independência e relacionamentos amorosos.

Um verão além dos romances

Apesar do tema denso, “Sterling Point” mescla tudo isso com uma dose de humor, romance e aventura. Dividida em oito episódios, a série também reserva espaço para o viés social, abordando as tensões provocadas pela especulação imobiliária em Muskoka. A substituição de construções antigas por mansões e propriedades de aluguel por temporada transforma a região e a vida de seus moradores. Nesse cenário, a produção também toca na história de desapropriação de terras indígenas e nos conflitos em torno da ocupação e da preservação desses espaços.

“Sterling Point” não é um programa de pretensões intelectuais nem exige grandes esforços de interpretação. Mas entretém e absorve em sua simplicidade, sem levar a si mesma a sério demais. Entre os segredos de família e as confusões de um verão adolescente, encontra espaço para ser sensível sem abrir mão da descontração.