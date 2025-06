8 livros que deveriam ter ficado no Wattpad

Você já percebeu como a internet é a verdadeira incubadora de histórias? Tem gente que acha que Wattpad é só terra de fanfic adolescente, mas não: lá também brotam romances e aventuras que, bem, talvez devessem continuar no computador mesmo. Afinal, transformar rascunho em bestseller nem sempre é receita para um prato saboroso. Tem muita receita mal temperada que acabou cozinhando demais! Esta lista é uma espécie de homenagem irônica aos livros que, por mais sucesso que tenham feito, deixam aquela sensação de “melhor teria ficado guardado na nuvem”.

Ler é uma delícia, claro, mas há momentos em que o autor parece ter se perdido no meio do caminho, como aquele amigo que conta a mesma piada errada na festa inteira. Aqui, a gente encontra personagens que mais parecem ter saído direto do universo paralelo da confusão, tramas que atropelam lógica e diálogos que fazem a gente se perguntar se a revisão pegou férias. Sabe quando você quer fechar o livro e dizer “olha, para tudo, vamos repensar”? Pois é, esses títulos carregam essa fama.

Mas não se engane: mesmo com todos os tropeços, esses livros viralizaram e conquistaram multidões, seja pela polêmica, pelo drama exagerado, ou por aquele suspense que te prende entre uma risada e um suspiro. Por isso, preparamos essa lista, para você rir, questionar e, quem sabe, se divertir com essas obras que deveriam mesmo ter ficado no Wattpad, só que talvez, lá, guardadinhas no fundo da gaveta digital. Prepare o café, ajeite a poltrona e boa leitura!

After (2014), Anna Todd Desde que chegou à universidade, ela achava que sabia o que esperar: aulas, leituras, talvez um namorado que ligasse de volta. Mas o que encontra é algo muito mais caótico e inexplicavelmente viciante. Ele é rude, imprevisível e tem um dom especial para estragar tudo em questão de minutos. Mesmo assim, há algo de magnético em seus silêncios, em sua raiva mal resolvida, em seus olhos que parecem esconder incêndios. O que começa como uma repulsa mútua logo se transforma em uma relação tóxica travestida de romance intenso, onde cada discussão beira a implosão emocional. Entre idas, vindas e decisões duvidosas, o amor se mistura à manipulação com tanta força que já não se sabe mais onde termina um e começa o outro. Ao final, resta a pergunta incômoda: até onde se pode romantizar o caos antes que ele engula tudo? Porque alguns relacionamentos deveriam vir com aviso de destruição iminente.

Corte de Espinhos e Rosas (2015), Sarah J. Maas Ela só queria sobreviver ao inverno, mas ao matar um lobo na floresta, cruzou uma linha invisível entre o mundo dos homens e o dos feéricos. Arrastada para uma terra de beleza perigosa, encontra-se presa em um castelo habitado por criaturas imortais com máscaras coladas ao rosto e segredos ainda mais difíceis de remover. À medida que sua liberdade se estreita, algo inesperado acontece: o ódio cede espaço a uma atração que desafia sua lógica e ameaça sua sanidade. Mas há uma maldição antiga em jogo, e sua permanência ali está longe de ser escolha. Entre jantares tensos, revelações sombrias e beijos roubados em corredores iluminados por velas, ela descobre que o amor pode ser uma armadilha bem decorada — e que monstros nem sempre têm presas visíveis. Talvez a salvação exija mais do que coragem: exija aceitar que a beleza pode enganar com extrema competência.

Meu Romeu (2015), Leisa Rayven Eles se conheceram entre ensaios de Shakespeare e cafés frios no saguão da escola de teatro, quando ela ainda acreditava que amor era sinônimo de entrega. Ele, por outro lado, acreditava apenas na fuga. Entre textos decorados e olhares mal disfarçados, nasceu um romance instável, incendiado por desejo e sabotado por traumas que jamais receberam roteiro. Anos depois, o palco da Broadway os reúne — ela mais madura, ele ainda assombrado. A tensão entre os dois pulsa como uma peça mal ensaiada prestes a desmoronar. Cada diálogo é um duelo, cada toque, um campo minado. Enquanto o passado invade o presente em flashbacks dolorosamente precisos, os dois precisam decidir se vale repetir a peça que já terminou em tragédia. Porque, às vezes, o coração insiste em reescrever finais, mesmo quando o protagonista principal continua quebrado.

O Príncipe Cruel (2018), Holly Black Ela não nasceu para pertencer, nem para ser aceita no reino onde a beleza esconde o veneno das piores traições. Morta aos olhos do mundo humano, ressuscitada em uma corte onde a lealdade é moeda escassa, ela aprende que a sobrevivência depende de jogo de poder, mentiras afiadas e força brutal. Entre cortes brilhantes e sombras perigosas, desafia o príncipe que detém o controle e o desprezo, um jovem cuja crueldade esconde segredos ainda mais obscuros. O fascínio por ele é tão perigoso quanto suas alianças e inimigos. Nesse jogo onde a confiança é o prêmio mais raro, nada é o que parece, e a linha entre vítima e algoz se esbate. Um conto em que a ambição se disfarça de desejo e onde a coragem deve ser mais afiada que qualquer espada.

Sombra e Ossos (2012), Leigh Bardugo Em uma terra dilacerada pela escuridão, uma jovem órfã descobre possuir uma habilidade tão rara quanto perigosa: a capacidade de conjurar luz capaz de dissipar as sombras que ameaçam consumir seu mundo. Recrutada para o seleto grupo dos Grisha, é lançada em um universo onde a magia caminha lado a lado com traições, onde cada aliado pode ocultar uma faca nas costas. Sob a tutela do enigmático líder conhecido como Darkling, sua jornada se torna uma luta não só pela sobrevivência, mas pelo destino de uma nação à beira do colapso. Em meio a jogos de poder, mistérios ancestrais e escolhas que pesam sobre a alma, ela precisará aprender que a luz nem sempre salva, e que a escuridão pode ter um preço terrível.

Um Caso Perdido (2014), Colleen Hoover Criada em um ambiente isolado, onde tecnologia e contatos sociais eram proibidos, ela emerge para o mundo real com um misto de curiosidade e temor. No último ano do ensino médio, cruza caminhos com um jovem controverso cujo passado sombrio ecoa em cada olhar e palavra. Entre encontros e confrontos, memórias esquecidas começam a aflorar, revelando traumas que ameaçam engolir qualquer esperança. É uma história de resiliência, onde o amor surge não como cura imediata, mas como uma força capaz de suportar as tempestades interiores. Em cada página, uma dança delicada entre dor e redenção, mostrando que, às vezes, o que parece perdido está apenas esperando ser encontrado no momento certo.

365 Dias (2018), Blanka Lipińska Em uma Sicília banhada pelo calor e pelo mistério, uma mulher polonesa embarca em uma viagem que transformará sua vida. Durante seu 29º aniversário, é sequestrada por um mafioso siciliano que, após uma experiência de quase-morte, teve uma visão de uma mulher idêntica a ela. Determinada a possuí-la, ele a mantém em cativeiro por 365 dias, oferecendo-lhe uma escolha: apaixonar-se por ele ou ser libertada. À medida que os dias passam, uma relação complexa se desenvolve, desafiando limites e explorando as profundezas do desejo e da submissão. Uma narrativa que mistura romance, poder e a tênue linha entre o amor e a possessão.