David Tennant, Aidan Turner e um Emmy: a série do Disney+ que faz da elite um escândalo

Bula Streaming Disney+ RIVAIS (2024)

O Emmy Internacional de melhor série dramática de 2025 reconheceu uma produção britânica que encontra diversão e crueldade nos hábitos de uma elite acostumada a conseguir o que deseja. David Tennant interpreta Tony Baddingham, executivo de televisão cujo charme faz parte do exercício de poder. Aidan Turner vive Declan O'Hara, jornalista e apresentador de temperamento difícil. A convivência profissional dos dois promete muito mais do que divergências a respeito da programação.

Na Inglaterra dos anos 1980, uma emissora regional se torna o centro de disputas por influência, contratos e prestígio. Declan chega para trabalhar com Tony e muda com a família para uma região onde as relações sociais também funcionam como negócios. Entre os vizinhos está Rupert Campbell-Black, ex-campeão de hipismo e político interpretado por Alex Hassell. Alianças profissionais e interesses íntimos começam a ocupar os mesmos espaços, tornando qualquer encontro uma oportunidade de aproximação ou confronto.

A adaptação do romance de Jilly Cooper aposta num elenco capaz de sustentar essa mistura de vaidade e vulnerabilidade. Tennant dá a Tony a energia de quem acompanha cada mudança no equilíbrio de forças. Turner faz de Declan uma presença menos disposta a disfarçar o incômodo. Ao redor deles, personagens vividos por Nafessa Williams, Bella Maclean, Danny Dyer e Katherine Parkinson ampliam o retrato de um ambiente em que quase todos querem ser vistos de determinada maneira.

O contexto televisivo torna essa preocupação com a imagem especialmente produtiva. As pessoas que decidem o que vai aparecer na tela também encenam a própria importância nas festas, nas conversas e dentro de casa. O dinheiro abre portas, mas não resolve sozinho o desejo de reconhecimento. A série usa essa diferença para aproximar o escândalo público dos pequenos ressentimentos privados que ajudam a alimentá-lo.

Disponível no Disney+, com a segunda temporada lançada em 2026, a produção é uma indicação para quem gosta de dramas de conjunto, relações atravessadas por interesse e humor pouco preocupado em preservar a reputação dos personagens. A primeira temporada oferece oito episódios para entrar nesse circuito de sedução e competição. O elenco famoso abre a porta; a curiosidade passa a ser descobrir quanto cada pessoa está disposta a expor para continuar mandando no que os outros enxergam.