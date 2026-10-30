16 Emmys e Jennifer Coolidge no auge: a série da HBO Max que transforma luxo em veneno

Bula Streaming HBO Max THE WHITE LOTUS (2021)

São 16 vitórias no Emmy registradas pela Academia de Televisão, distribuídas pelas três primeiras temporadas. Jennifer Coolidge venceu duas vezes como atriz coadjuvante, em 2022 e 2023, por interpretar Tanya McQuoid. O reconhecimento começou com a temporada ambientada no Havaí, que também ganhou como melhor minissérie. A expansão da história transformou a produção numa antologia que visita novos destinos sem perder o interesse pela relação entre dinheiro, desejo e poder.

Na primeira temporada, um grupo de hóspedes chega a um resort havaiano para passar alguns dias cercado de serviços e paisagens que prometem descanso. Entre famílias, recém-casados e viajantes solitários, cada pessoa traz expectativas que os funcionários precisam administrar. Pequenos atritos revelam disputas conjugais, inseguranças e diferenças de classe. A rotina de férias passa a depender de um trabalho constante para manter a aparência de que tudo está sob controle.

Jennifer Coolidge interpreta Tanya, uma mulher cuja necessidade de atenção convive com os privilégios de quem pode pagar por quase tudo ao redor. Murray Bartlett vive Armond, o gerente encarregado de fazer os pedidos dos hóspedes caberem na operação do hotel. Natasha Rothwell dá vida a Belinda, funcionária do spa. O encontro dessas posições produz situações em que um gesto aparentemente generoso pode criar expectativas muito diferentes para quem oferece e para quem recebe.

Mike White escreve e dirige uma sátira interessada na maneira como as pessoas justificam o próprio comportamento. O desconforto costuma nascer de conversas educadas, pedidos razoáveis apenas para quem os faz e promessas pronunciadas sem calcular suas consequências. O cenário de férias intensifica tudo: os hóspedes esperam uma experiência excepcional, enquanto os trabalhadores precisam garantir que essa expectativa pareça natural e fácil de atender.

Disponível na HBO Max, a série levou suas temporadas seguintes à Sicília e à Tailândia. Começar pelos seis episódios no Havaí permite conhecer a combinação de comédia, tensão e observação social que sustenta a proposta. O luxo oferece prazer visual, mas também organiza a distância entre as pessoas. A curiosidade cresce quando essa distância diminui e alguém precisa finalmente lidar com aquilo que o dinheiro vinha ajudando a manter fora de vista.