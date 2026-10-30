Pedro Pascal e 9 Emmys: o fenômeno da HBO Max que nasceu de um videogame

Bula Streaming HBO Max THE LAST OF US (2023)

A Academia de Televisão registra nove vitórias no Emmy para a série: oito pela primeira temporada e uma pela segunda. Entre os prêmios de 2023 estão os de ator convidado para Nick Offerman e atriz convidada para Storm Reid; em 2025, a produção venceu por edição de som. O reconhecimento ajuda a dimensionar o trabalho de uma adaptação que encontrou, no elenco e na construção do ambiente, maneiras de levar o universo do jogo à televisão.

Depois de uma infecção devastar a sociedade, Joel vive num mundo organizado pela escassez e pela violência. Ele recebe a tarefa de escoltar Ellie, uma adolescente, para fora de uma zona de quarentena. O deslocamento se transforma numa viagem longa e perigosa pelos Estados Unidos. Os dois precisam lidar com infectados, grupos humanos e regras que mudam a cada território, enquanto descobrem o que é possível esperar um do outro.

Pedro Pascal interpreta Joel como alguém que aprendeu a reduzir suas expectativas e proteger o que ainda consegue controlar. Bella Ramsey dá a Ellie curiosidade, irritação e uma disposição para provocar respostas mesmo quando o adulto prefere o silêncio. A relação ganha força nos momentos em que necessidades práticas obrigam os dois a conversar, negociar e observar hábitos. A convivência constrói um vínculo antes que os personagens estejam preparados para admitir sua importância.

Craig Mazin e Neil Druckmann criaram a série a partir do videogame da Naughty Dog. A mudança de linguagem abre espaço para acompanhar pessoas encontradas ao longo do caminho e compreender a vida que conseguiram organizar depois do desastre. Essas histórias ampliam a noção de sobrevivência: conseguir alimento e abrigo é apenas parte do problema quando alguém também precisa encontrar uma razão para atravessar o dia seguinte.

Disponível na HBO Max, a produção pode ser acompanhada sem conhecimento prévio do jogo. Os nove episódios da primeira temporada apresentam o mundo e a relação central com clareza, deixando a tensão crescer junto da proximidade entre Joel e Ellie. A ameaça dos infectados é visível; outras decisões são mais difíceis de antecipar. É desse encontro entre perigo físico e responsabilidade afetiva que a viagem retira boa parte de sua força.