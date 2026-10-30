Seis troféus numa noite: a série espanhola da HBO Max que arrasou no prêmio da crítica

Bula Streaming HBO Max A MESSIAS (2023)

O Feroz de 2024 reconheceu a produção em seis categorias: série dramática, roteiro, ator, atriz, ator coadjuvante e atriz coadjuvante. Roger Casamajor, Lola Dueñas, Albert Pla e Irene Balmes receberam os troféus de interpretação. A premiação da crítica espanhola destacou, assim, uma obra em que a força do conjunto importa especialmente: uma história de família cuja violência se espalha por diferentes idades, lembranças e maneiras de compreender o passado.

Enric leva consigo as marcas de uma infância atravessada pelo fanatismo religioso e pelo domínio de uma mãe com delírios messiânicos. Um vídeo de um grupo de irmãs cantando música pop cristã alcança a internet e perturba a distância que ele tentou construir em relação àquela experiência. O contato com essas imagens recoloca em movimento lembranças e vínculos com sua irmã, Irene. O que parece apenas um fenômeno musical tem, para os dois, uma intimidade dolorosa.

Javier Ambrossi e Javier Calvo, conhecidos como Los Javis, criaram e dirigiram os sete episódios. A narrativa atravessa períodos distintos, permitindo observar como uma criança interpreta aquilo que um adulto mais tarde consegue nomear. A música participa desse processo: oferece uma linguagem de encantamento e pertencimento, mas pode também ser incorporada às regras de uma casa onde a autoridade tenta determinar até o sentido das emoções.

Lola Dueñas, Ana Rujas e Carmen Machi interpretam Montserrat em fases diferentes da vida. O recurso acompanha as mudanças de uma personagem que permanece decisiva para os filhos. Roger Casamajor e Macarena García sustentam a perspectiva dos irmãos adultos, enquanto Albert Pla integra a estrutura de poder que marca a família. O elenco dá dimensão concreta a uma história em que o passado não se encerra simplesmente porque alguém conseguiu sair de casa.

Disponível na HBO Max, a minissérie interessa a quem procura um drama familiar capaz de produzir inquietação por meio de gestos, crenças e afetos reconhecíveis. O elemento perturbador está na proximidade entre cuidado e controle, na dificuldade de separar o que se aprendeu a amar daquilo que causou sofrimento. Há uma pergunta persistente por trás da repercussão do vídeo: como recuperar a própria história quando outras pessoas passaram anos decidindo o que ela deveria significar?