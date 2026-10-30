Três Baeksang e Song Hye-kyo no auge: a série da Netflix que faz a vingança ferver

Bula Streaming Netflix A LIÇÃO (2022)

Três troféus importantes do Baeksang Arts Awards de 2023 foram para a mesma produção: melhor drama, melhor atriz para Song Hye-kyo e melhor atriz coadjuvante para Lim Ji-yeon. A combinação é reveladora. O reconhecimento alcançou tanto a história quanto as intérpretes que ocupam os dois lados de seu conflito central. São elas que dão corpo a uma disputa construída sobre lembranças que uma personagem carrega e outra gostaria de manter enterradas.

Na adolescência, Moon Dong-eun sofreu ataques violentos de colegas e descobriu que os adultos à sua volta nem sempre estavam dispostos a protegê-la. Anos depois, organiza a vida em torno de um plano para atingir os responsáveis. Eles seguiram adiante, construíram carreiras e famílias, preservando uma imagem pública confortável. Para alcançar esse grupo, Dong-eun precisa conhecer suas relações, seus pontos vulneráveis e aquilo que cada um teme perder.

O roteiro de Kim Eun-sook dá à protagonista uma maneira de agir que depende de observação e paciência. Há suspense nas aproximações, nos silêncios e na circulação de informações. Uma conversa aparentemente comum pode ter sido preparada muito antes. O espectador acompanha esse trabalho de construção sem receber de imediato todas as peças, enquanto a direção de An Gil-ho mantém a violência original como uma presença difícil de afastar.

Song Hye-kyo trabalha com a contenção de alguém que aprendeu a economizar reações. Lim Ji-yeon, como Park Yeon-jin, ocupa o espaço com a segurança de quem está acostumada a sair ilesa. O encontro dessas duas formas de estar no mundo dá intensidade aos confrontos. Ao redor delas, amizades antigas revelam interesses, dependências e ressentimentos. A proteção que o grupo oferece a seus integrantes também estabelece o preço de permanecer dentro dele.

Disponíveis na Netflix, os 16 episódios permitem acompanhar o percurso completo dessa vingança. A indicação combina o prazer de um plano que se desenha aos poucos com uma questão desconfortável: o que acontece quando a reparação nunca chega e a vítima precisa continuar vivendo ao lado da impunidade? A série encontra força nessa ferida, sem tornar leves as agressões que a originaram. É um suspense para quem gosta de personagens que pensam antes de agir e de relações em que cada gentileza pode esconder uma cobrança.