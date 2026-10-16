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Cena de Diários de um Robô-Assassino — MurderbotDivulgação / Apple Studios
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por Bula Streaming
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Um robô que só quer ver novelas e uma neve mortal: 5 séries de ficção científica para o fim de semana

Um androide prefere novelas às pessoas; em Buenos Aires, sair de casa pode ser fatal. Entre invasões, experiências e sobreviventes de um desastre nuclear, estas cinco séries usam a ficção científica para testar nossa confiança no progresso — e nas outras pessoas.

01Série
Seleção
Disney+

Alien: Earth

2025Criação de Noah Hawley

A queda de uma nave espacial leva uma ameaça desconhecida à Terra. Wendy, parte de uma experiência que combina consciência humana e corpo sintético, participa da aproximação aos destroços e encontra algo que os responsáveis pela missão não conseguem controlar. A investigação acontece num mundo em que grandes corporações disputam tecnologias capazes de alterar a própria definição de vida. Sydney Chandler protagoniza uma história que reúne o terror biológico da franquia e perguntas sobre identidade, propriedade e obediência. O risco não está apenas no que saiu da nave, mas nas pessoas interessadas em explorá-lo.

02Série
Seleção
Apple TV

Diários de um Robô-Assassino

2025Criação de Chris Weitz e Paul Weitz
Cena de Diários de um Robô-Assassino
Divulgação / Apple Studios

Uma unidade de segurança consegue desativar o mecanismo que limita suas decisões. Livre para escolher, ela não sonha com dominar a humanidade: prefere consumir entretenimento e evitar conversas. O problema é que precisa continuar protegendo uma equipe de cientistas, enquanto esconde a autonomia recém-conquistada. Alexander Skarsgård interpreta esse guarda-costas artificial, dividido entre o incômodo das relações humanas e a responsabilidade de impedir que seus clientes morram. O humor do monólogo interior convive com uma missão perigosa, em que fingir obediência se torna tão difícil quanto enfrentar ameaças externas.

03Série
Seleção
HBO Max

Efeitos Colaterais

2025Criação de Joe Bennett e Steve Hely

Marshall encontra um cogumelo com propriedades de cura extraordinárias e reencontra Frances, uma antiga colega. A descoberta poderia transformar a vida de inúmeras pessoas, mas também ameaça negócios e desperta interesses que os dois não têm condições de enfrentar sozinhos. Agentes, empresas e intermediários passam a cercar o segredo. A animação combina perseguição, humor e uma pergunta desconfortável: o que aconteceria se uma solução médica entrasse em conflito com os lucros de quem controla o tratamento? A aparência cotidiana dos personagens torna o absurdo da conspiração ainda mais inquietante.

04Série
Seleção
Prime Video

Fallout

2024Criação de Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet

Lucy cresceu num abrigo subterrâneo, protegida de um mundo arrasado por uma guerra nuclear. Quando precisa sair, percebe que as regras aprendidas em casa não bastam para negociar com quem sobrevive na superfície. Seu caminho se cruza com personagens moldados por outras formas de violência, entre eles um caçador de recompensas e um jovem ligado a uma organização militar. Ella Purnell, Walton Goggins e Aaron Moten conduzem perspectivas distintas sobre a mesma paisagem devastada. A aventura alterna brutalidade e humor ao examinar a distância entre promessas de segurança e os interesses de quem as vende.

05Série
Seleção
Netflix

O Eternauta

2025Criação de Bruno Stagnaro
Cena de O Eternauta
Divulgação / K&S Films

Uma nevasca inesperada interrompe uma noite entre amigos em Buenos Aires. Logo fica evidente que tocar a neve significa morrer. Juan Salvo e os demais sobreviventes precisam improvisar proteção e decidir quando abandonar a relativa segurança de uma casa. Ricardo Darín dá ao protagonista o peso de alguém preocupado com pessoas concretas, antes de compreender a dimensão da catástrofe. Ruas conhecidas se tornam territórios hostis, e qualquer deslocamento exige planejamento. A força da narrativa está na construção de uma sobrevivência coletiva: sair sozinho pode parecer mais rápido, mas dificilmente será suficiente.

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