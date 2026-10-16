Um robô que só quer ver novelas e uma neve mortal: 5 séries de ficção científica para o fim de semana

Um androide prefere novelas às pessoas; em Buenos Aires, sair de casa pode ser fatal. Entre invasões, experiências e sobreviventes de um desastre nuclear, estas cinco séries usam a ficção científica para testar nossa confiança no progresso — e nas outras pessoas.

01 Série

Seleção Disney+ Alien: Earth A queda de uma nave espacial leva uma ameaça desconhecida à Terra. Wendy, parte de uma experiência que combina consciência humana e corpo sintético, participa da aproximação aos destroços e encontra algo que os responsáveis pela missão não conseguem controlar. A investigação acontece num mundo em que grandes corporações disputam tecnologias capazes de alterar a própria definição de vida. Sydney Chandler protagoniza uma história que reúne o terror biológico da franquia e perguntas sobre identidade, propriedade e obediência. O risco não está apenas no que saiu da nave, mas nas pessoas interessadas em explorá-lo. O que chama atenção Noah Hawley leva o universo de Alien à televisão.

02 Série

Seleção Apple TV Diários de um Robô-Assassino Divulgação / Apple Studios Uma unidade de segurança consegue desativar o mecanismo que limita suas decisões. Livre para escolher, ela não sonha com dominar a humanidade: prefere consumir entretenimento e evitar conversas. O problema é que precisa continuar protegendo uma equipe de cientistas, enquanto esconde a autonomia recém-conquistada. Alexander Skarsgård interpreta esse guarda-costas artificial, dividido entre o incômodo das relações humanas e a responsabilidade de impedir que seus clientes morram. O humor do monólogo interior convive com uma missão perigosa, em que fingir obediência se torna tão difícil quanto enfrentar ameaças externas. O que chama atenção Adaptação dos livros de Martha Wells, com Alexander Skarsgård.

03 Série

Seleção HBO Max Efeitos Colaterais Marshall encontra um cogumelo com propriedades de cura extraordinárias e reencontra Frances, uma antiga colega. A descoberta poderia transformar a vida de inúmeras pessoas, mas também ameaça negócios e desperta interesses que os dois não têm condições de enfrentar sozinhos. Agentes, empresas e intermediários passam a cercar o segredo. A animação combina perseguição, humor e uma pergunta desconfortável: o que aconteceria se uma solução médica entrasse em conflito com os lucros de quem controla o tratamento? A aparência cotidiana dos personagens torna o absurdo da conspiração ainda mais inquietante. O que chama atenção Uma animação adulta criada por Joe Bennett e Steve Hely.

04 Série

Seleção Prime Video Fallout Lucy cresceu num abrigo subterrâneo, protegida de um mundo arrasado por uma guerra nuclear. Quando precisa sair, percebe que as regras aprendidas em casa não bastam para negociar com quem sobrevive na superfície. Seu caminho se cruza com personagens moldados por outras formas de violência, entre eles um caçador de recompensas e um jovem ligado a uma organização militar. Ella Purnell, Walton Goggins e Aaron Moten conduzem perspectivas distintas sobre a mesma paisagem devastada. A aventura alterna brutalidade e humor ao examinar a distância entre promessas de segurança e os interesses de quem as vende. O que chama atenção A adaptação dos jogos constrói uma história própria dentro do mesmo universo.