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Cena de O Caminho Estreito para os Confins do NorteDivulgação / Sony Pictures Television
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De Jacob Elordi a Michelle Williams: 5 séries de drama que merecem seu fim de semana

Um médico marcado pela guerra, uma mulher que decide rever a própria vida e um pai diante da prisão do filho: cinco dramas com conflitos que continuam depois dos créditos. A seleção passa por Netflix, Apple TV, Disney+, Universal+ e HBO Max, em ordem alfabética.

01Série
Seleção
Netflix

Adolescência

2025Criação de Stephen Graham e Jack Thorne

A polícia invade a casa de uma família e prende Jamie, de 13 anos, suspeito de matar uma colega de escola. O choque inicial abre uma investigação sobre o garoto e sobre o ambiente em que ele cresceu. Pais, professores e profissionais encarregados do caso procuram entender sinais que talvez não soubessem reconhecer. Stephen Graham interpreta o pai, cuja certeza de conhecer o filho começa a vacilar. A encenação acompanha conversas e deslocamentos sem oferecer ao espectador o conforto de se afastar: cada silêncio pode mudar o sentido do que acabou de ser dito.

02Série
Seleção
Apple TV

Chefe de Guerra

2025Criação de Jason Momoa e Thomas Paʻa Sibbett

Kaʻiana tenta encontrar seu lugar entre reinos havaianos em disputa, num período de crescente presença estrangeira. Sua experiência como guerreiro não o livra de decisões difíceis sobre lealdade, família e o futuro das ilhas. Jason Momoa protagoniza uma narrativa que acompanha alianças instáveis e o preço humano da concentração de poder. A ação se articula a uma perspectiva polinésia sobre acontecimentos frequentemente contados de fora. Mais do que vencer uma batalha, o personagem precisa compreender quem será protegido — e quem ficará exposto — a cada mudança de comando.

03Série
Seleção
Disney+

Morrendo por Sexo

2025Criação de Kim Rosenstock e Elizabeth Meriwether
Cena de Morrendo por Sexo
Divulgação / 20th Television

Depois de receber um diagnóstico de câncer metastático, Molly decide terminar o casamento e explorar desejos que havia deixado em segundo plano. A melhor amiga, Nikki, acompanha uma trajetória em que o cuidado prático e a intimidade importam tanto quanto as experiências sexuais. Michelle Williams interpreta uma mulher que não se reduz à condição de paciente, enquanto Jenny Slate participa de uma amizade submetida a circunstâncias extremas. O humor aparece dentro das dificuldades, sem eliminá-las. É justamente a convivência entre prazer, medo e afeto que impede a história de se tornar uma simples lição de superação.

04Série
Seleção
Universal+

O Caminho Estreito para os Confins do Norte

2025Adaptação de Shaun Grant
Cena de O Caminho Estreito para os Confins do Norte
Divulgação / Sony Pictures Television

O médico australiano Dorrigo Evans é feito prisioneiro durante a Segunda Guerra Mundial e tenta cuidar de homens submetidos a trabalho forçado e condições brutais. As lembranças de um relacionamento amoroso atravessam sua experiência no campo e permanecem presentes nos anos seguintes. Jacob Elordi interpreta a versão jovem de um homem cuja imagem pública não consegue explicar tudo o que viveu. A narrativa aproxima amor, responsabilidade e memória sem tratar a sobrevivência como encerramento do sofrimento. Aquilo que Dorrigo consegue salvar e aquilo que precisa abandonar continuam disputando espaço em sua história.

05Série
Seleção
HBO Max

Pinguim

2024Criação de Lauren LeFranc

A desorganização do crime em Gotham oferece a Oz Cobb uma oportunidade de ascensão. Ele conhece os mecanismos do submundo, mas precisa negociar com pessoas que o consideram inferior e com adversários capazes de perceber suas ambições. Colin Farrell transforma gestos, fala e presença física para compor um homem que tenta converter humilhação em poder. A disputa com Sofia Falcone, vivida por Cristin Milioti, revela feridas familiares e diferentes formas de crueldade. A cidade funciona como um campo de negócios e abandono, onde promessas de proteção quase sempre escondem uma cobrança.

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