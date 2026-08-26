Steve Buscemi e Francis McDormand em um dos filmes mais emblemáticos dos irmãos Joel e Ethan Coen, no Prime Video

Jerry Lundegaard (William H. Macy) trabalha na concessionária de automóveis do sogro, Wade Gustafson (Harve Presnell), em Minneapolis, no ano de 1987. Endividado e pressionado por irregularidades financeiras que podem ser descobertas, ele precisa conseguir uma quantia elevada sem revelar a situação à família. Sua saída é tão absurda quanto perigosa. Jerry contrata dois homens para sequestrar sua esposa, Jean Lundegaard (Kristin Rudrüd), e pretende dividir o resgate pago por Wade.

Dirigido por Joel Coen, com roteiro escrito ao lado de Ethan Coen, “Fargo: Uma Comédia de Erros” apresenta o plano sem transformar Jerry em um gênio do crime. Ele é um vendedor inseguro, acostumado a enrolar clientes e familiares, mas incapaz de prever o comportamento de pessoas armadas. William H. Macy faz do nervosismo do personagem uma marca permanente. Jerry sorri quando deveria explicar, gagueja quando precisa convencer e parece pedir desculpas até quando está mentindo.

Os homens escolhidos para o serviço também não inspiram confiança. Carl Showalter (Steve Buscemi) fala demais, reclama de tudo e considera qualquer contratempo uma ofensa pessoal. Gaear Grimsrud (Peter Stormare) prefere o silêncio, embora sua quietude esconda uma violência muito maior. Eles recebem um automóvel da concessionária e a promessa de parte do dinheiro. Jerry acredita que continuará no comando, mas perde autoridade assim que os dois deixam a mesa.

Um plano sem pessoas confiáveis

Antes que o sequestro aconteça, Jerry ainda tenta resolver o problema por outro caminho. Ele apresenta a Wade uma oportunidade de investimento imobiliário e espera receber o dinheiro necessário para sair do aperto. O sogro demonstra interesse pelo negócio, porém decide assumir o investimento e reservar ao genro apenas uma pequena comissão. Jerry sai da reunião quase no mesmo lugar em que entrou, apenas mais aflito e com menos tempo.

A relação entre os dois ajuda a explicar por que o vendedor escolhe uma saída tão arriscada. Wade trata Jerry com impaciência e raramente confia em suas propostas. Jerry, por sua vez, não admite a própria dívida nem pede auxílio de maneira franca. Em vez disso, acumula mentiras, altera valores e telefona para diferentes pessoas na esperança de manter cada parte da história isolada. Seu crime depende de todos acreditarem nele durante alguns dias, uma ambição enorme para alguém que transpira culpa sentado numa cadeira.

Carl e Gaear sequestram Jean dentro da casa dos Lundegaard. A ação deveria ocorrer sem feridos, mas a vítima reage e obriga a dupla a improvisar. A partir daquele momento, o automóvel cedido por Jerry deixa de ser apenas pagamento e passa a ligar os envolvidos. O vendedor continua dentro da concessionária, atendendo clientes e parentes, enquanto os criminosos atravessam estradas cobertas de neve com Jean sob custódia.

A violência alcança Brainerd

Uma abordagem policial nas proximidades de Brainerd muda o tamanho do caso. O carro está sem a identificação adequada, e Carl tenta sair da fiscalização sem despertar suspeitas. Gaear resolve a situação por meios brutais. O sequestro planejado como uma fraude familiar passa a envolver mortes, policiais e registros capazes de levar os investigadores até a origem do veículo.

A violência de “Fargo: Uma Comédia de Erros” assusta porque surge em ambientes banais. Há estradas vazias, estacionamentos, lanchonetes e salas comerciais onde todos falam baixo e mantêm uma educação quase automática. Nesse cenário, Carl reclama de dinheiro, Gaear permanece calado e Jerry insiste em salvar sua farsa. A graça amarga vem da distância entre a gravidade dos crimes e a falta de preparo de seus autores. Ninguém ali possui a elegância de um grande vilão. Alguns mal conseguem organizar uma ligação telefônica.

Os assassinatos levam a investigação até Marge Gunderson (Frances McDormand), chefe de polícia de Brainerd. Grávida, ela deixa a cama antes do café da manhã e vai examinar a estrada. Marge observa as marcas na neve, verifica os veículos e conversa com os agentes responsáveis pelo atendimento. Sua inteligência aparece no cuidado com os detalhes e na disposição de conferir uma informação que parece pequena. Enquanto Jerry e Carl complicam frases simples, ela faz perguntas curtas e escuta o que recebe.

Marge segue as pistas

Frances McDormand interpreta Marge sem endurecer a personagem para provar autoridade. A policial é gentil, afetuosa e competente. Em casa, divide refeições com o marido, Norm Gunderson (John Carroll Lynch), um artista preocupado com um concurso de pinturas para selos. No trabalho, acompanha depoimentos, cruza informações e percebe incoerências. A vida doméstica não interrompe a investigação. Ela apenas revela que Marge possui uma estabilidade desconhecida pelos homens envolvidos no crime.

Essa diferença sustenta boa parte da força do longa. Jerry deseja parecer respeitável, mas sacrifica a família para esconder um problema financeiro. Carl deseja ser tratado como profissional, embora se irrite com qualquer comentário. Gaear fala pouco e responde às dificuldades com brutalidade. Marge não precisa anunciar inteligência ou coragem. Ela cumpre o trabalho, respeita os colegas e retorna a uma pergunta quando a primeira explicação deixa algo faltando.

A investigação chega à concessionária porque um carro pode estar ligado aos crimes. Jerry afirma que fará uma conferência no estoque, mas suas respostas despertam novas dúvidas. Cada visita de Marge diminui o espaço disponível para outra mentira. Ao mesmo tempo, Wade quer participar da entrega do resgate e interfere nas instruções do genro. Jerry passa a responder à polícia, ao sogro e aos sequestradores, sem possuir domínio completo sobre nenhum deles.

O absurdo por trás do crime

Joel e Ethan Coen unem suspense e comédia sem transformar as mortes em piada. A graça está nas conversas atravessadas, nos hábitos locais e na educação mantida durante situações desconfortáveis. Carl fica ofendido quando alguém comenta sua aparência. Jerry tenta preservar um sorriso comercial enquanto sua vida desaba. Marge interrompe o trabalho para comer alguma coisa, pois gravidez, frio e homicídio formam uma combinação que exige sustento.

A paisagem branca também tem participação importante. Estradas, casas e veículos aparecem cercados por neve, com poucos lugares onde alguém possa se esconder. O cenário retarda deslocamentos e deixa rastros para a polícia, aumentando a pressão sobre os sequestradores. A câmera mantém certa distância da violência e permite que o absurdo da situação apareça sem comentários. Quando os personagens perdem o controle, o filme observa o resultado com uma serenidade quase inconveniente.

“Fargo: Uma Comédia de Erros” permanece envolvente porque apresenta gente reconhecível cometendo atos extraordinariamente ruins por motivos bastante comuns. Dinheiro, vergonha, ressentimento e orgulho empurram Jerry para um plano que exige uma competência inexistente entre seus participantes. Marge avança por outro caminho, apoiada em atenção, paciência e trabalho policial. Enquanto os criminosos multiplicam problemas para proteger a fraude, ela segue um automóvel desaparecido e aproxima a investigação da concessionária onde tudo começou.