Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson e Bad Bunny no filme de ação mais divertido dos últimos 3 anos, na Netflix

Existe algo particularmente divertido em assistir a profissionais altamente qualificados falhando diante de circunstâncias absurdas. Em “Trem-Bala”, David Leitch transforma essa ideia no motor de uma história acelerada que acompanha Ladybug (Brad Pitt), um assassino experiente que embarca em uma missão simples e acaba preso em uma verdadeira convenção internacional de criminosos. O trabalho era apenas recuperar uma maleta dentro de um trem-bala japonês. Bastava entrar, pegar o objeto e sair na estação seguinte. O problema é que quase todos os outros passageiros importantes parecem ter interesses ligados à mesma viagem.

Ladybug inicia a história determinado a mudar de postura. Depois de anos cercado por violência, azar e operações que terminavam de maneira desastrosa, ele passa a acreditar em autocontrole, terapia e pensamentos positivos. Seu comportamento quase pacifista cria uma situação curiosa. Enquanto todos à sua volta recorrem a armas e ameaças, ele tenta resolver conflitos através da conversa.

A tranquilidade dura pouco. Dentro do trem estão Tangerine (Aaron Taylor-Johnson) e Lemon (Brian Tyree Henry), uma dupla de assassinos britânicos encarregada de proteger um jovem sequestrado e uma valiosa maleta. Os dois acreditam ter tudo sob controle até perceberem que outros passageiros também estão interessados na carga que transportam. A partir desse momento, qualquer plano passa a depender da próxima estação.

David Leitch aproveita esse cenário limitado para aumentar a sensação de pressão. Os personagens não podem simplesmente abandonar a situação. O trem segue avançando em alta velocidade e cada parada oferece poucos minutos para agir.

Passageiros com interesses ocultos

Conforme a viagem avança, novos jogadores entram na disputa. Prince (Joey King) surge com aparência inocente, mas rapidamente demonstra possuir intenções muito mais perigosas. Ela utiliza manipulação, inteligência e persuasão para influenciar decisões alheias e colocar diferentes grupos em rota de colisão.

Ao mesmo tempo, outros passageiros carregam objetivos particulares. Alguns buscam vingança. Outros desejam dinheiro. Há quem tente proteger familiares e também quem procure reparar erros do passado. O roteiro conecta essas histórias gradualmente, revelando que acontecimentos aparentemente isolados fazem parte de uma rede muito maior.

Essa construção mantém o interesse do espectador porque ninguém possui todas as informações. Cada personagem age acreditando conhecer a situação, mas descobre aos poucos que existe alguém observando alguns passos à frente. A cada revelação, surgem novos problemas e novas dúvidas.

A dupla que rouba a cena

Embora Brad Pitt seja o centro da narrativa, parte do charme de “Trem-Bala” está em Tangerine e Lemon. Aaron Taylor-Johnson e Brian Tyree Henry criam uma parceria irresistível, marcada por diálogos afiados e uma relação que mistura amizade, rivalidade e lealdade.

Lemon desenvolveu uma curiosa obsessão pelos personagens de uma série infantil sobre trens. Ele avalia todas as pessoas que encontra utilizando referências daquele universo. Para ele, cada indivíduo corresponde a um determinado personagem. O critério pode parecer ridículo, mas influencia suas decisões durante toda a viagem.

Essas conversas ajudam a equilibrar a tensão da trama. Em vez de transformar o trem em um ambiente excessivamente sombrio, o filme reserva espaço para situações absurdas e comentários inesperados que tornam seus personagens mais humanos. Há momentos em que alguém está prestes a morrer e, ainda assim, surge uma observação tão fora de contexto que provoca risos.

Violência estilizada e ritmo acelerado

David Leitch, responsável por “Atômica” e por participações criativas na franquia “John Wick”, demonstra familiaridade com cenas de ação coreografadas. As lutas dentro dos vagões aproveitam corredores estreitos, portas automáticas, compartimentos de bagagem e áreas de serviço para criar sequências movimentadas.

O diretor também brinca constantemente com o tempo da narrativa. Algumas informações aparecem muito antes de sua importância ser revelada. Objetos aparentemente insignificantes retornam mais tarde com novas funções. Pequenos detalhes passam despercebidos em um primeiro momento e depois assumem papel decisivo nos acontecimentos seguintes.

Essa estrutura exige atenção, mas nunca torna a experiência cansativa. O filme sabe quando acelerar e quando desacelerar para apresentar informações necessárias. Mesmo quando a quantidade de personagens aumenta, a narrativa mantém uma linha de raciocínio compreensível.

Uma viagem que abraça o absurdo

“Trem-Bala” aceita sua própria extravagância. Muitas situações dependem de coincidências improváveis e encontros inesperados. Ainda assim, o roteiro incorpora esse elemento ao tema central da história. Os personagens acreditam controlar seus destinos, mas descobrem repetidamente que o acaso possui participação importante em cada escolha.

Brad Pitt aproveita essa proposta para construir um protagonista carismático. Ladybug passa boa parte do filme tentando escapar de conflitos que insistem em encontrá-lo. Seu azar quase sobrenatural transforma uma simples missão de recuperação de bagagem em uma sucessão de acidentes, perseguições e encontros indesejados.

“Trem-Bala” é uma aventura energética, bem-humorada e repleta de personagens memoráveis. Entre assassinos profissionais, maletas disputadas e estações que chegam depressa demais, o filme transforma uma viagem de poucas horas em um dos trajetos mais caóticos e divertidos do gênero nos últimos anos.